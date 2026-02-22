En un nuevo corte sobre el recuento de hechos tras los bloqueos registrados la mañana de este domingo a partir de la detención y muerte de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", que obligó a la suspensión del transporte público para evitar incidentes mayores, el Gobierno de Jalisco informó que desde las 15:00 horas se ha comenzado a restaurar el servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros puntos del interior del Estado. "En las próximas horas se reactivará 100 por ciento el sistema de transporte público", afirmó.

En el comunicado, la autoridad reiteró que, hasta nuevo aviso, se mantiene la suspensión de clases en todas las escuelas adscritas a la Secretaría de Eduación del Estado, de igual forma que en las instituciones educativas adscritas a la Secretaría de innovación, Ciencia y Tecnología.

"Se informará sobre la reactivación de las actividades a través de los canales oficiales de comunicación", señaló el Gobierno de Jalisco.

Respecto de la situación general, se instó a la población a evitar circular por las zonas afectadas tras los hechos de inseguridad de este domingo, ni acercarse a los puntos con bloqueos o coches incendiados.

También solicitó atender únicamente la información emitida a través de las autoridades estatales y municipales, y evitar difundir información no confirmada. En caso de emergencias, permanece activo en todo momento el 9-1-1.

SV