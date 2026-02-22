Tras los bloqueos carreteros e incendios de vehículos en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con motivo de la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, ex líder del Cártel Nueva Generación (CNG), el gobernador Pablo Lemus destacó la coordinación gubernamental entre los tres órdenes de gobierno para atender los hechos de violencia registrados en la entidad y en la metrópoli, reconociendo a las personas que integran las corporaciones de seguridad, salud y protección civil.

“Vivimos horas críticas, en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el Área Metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre distintas dependencias de todos los niveles de gobierno. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el código rojo, mismo que continúa hasta este momento para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad”, señaló.

El mandatario estatal apuntó que se suspendió el servicio de transporte público –que se reactivará en su totalidad en las próximas horas -y los eventos masivos programados para este domingo en Guadalajara a fin de prevenir afectaciones a la población. También recordó que mañana fueron suspendidas las clases presenciales en todos los planteles públicos de la entidad.

Asimismo, afirmó que mantiene que mantiene comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; con titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Quiero reconocer, de corazón, a todas personas que integran las corporaciones de seguridad, salud y protección civil de los tres órdenes de gobierno, porque con su esfuerzo este día nos han ayudado a proteger a la ciudadanía y a reestablecer poco a poco el orden. Lo que vivimos hoy es excepcional, y quiero hacer también un amplio reconocimiento a la sociedad jalisciense, porque ante la incertidumbre de las primeras horas actuó siempre de una manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios”.

A diputados de, jueces y magistrados y alcaldes de Jalisco, Lemus Navarro hizo un llamado a la unidad para “enfrentar esta alta responsabilidad”.

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



