Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG), fue el criminal más buscado por autoridades mexicanas e internacionales, quienes lo buscaban debido al tráfico de drogas y encabezar a una de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor influencia en México y el planeta. Pero finalmente este 22 de febrero de 2025 fue abatido por el Ejército Mexicano.

El operativo en que fue abatido, se realizó por parte de las Fuerzas Armadas y al fin pudieron dar con el criminal, ya que anteriormente, el capo había librado a la justicia.

El primero de dichos eventos ocurrió en 2012, aunque no fue confirmado por parte de la autoridad, sin embargo, lo que sí sucedió fueron múltiples bloqueos donde presuntamente, el operativo se llevó a cabo en Zapopan o Tonaya, aunque no hubo confirmación por parte de las autoridades federales.

Lo que sí es que hubo 7 bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 15 más en otros municipios del estado con un saldo de al menos 26 autos y camiones quemados y otros 35 que sirvieron como barricadas.

1 de mayo de 2015

Otro hecho ocurrió el día 1 de mayo de 2015: coincidentemente, dicho intento implementado por un operativo de fuerzas federales también provocó bloqueos del crimen organizado en distintos puntos de Jalisco.

En aquella ocasión, el intento de captura del “Mencho” no fue exitoso pues criminales dispararon un lanzacohetes RPG, de origen soviético, con el cual pudieron derribar un helicóptero Cougar, matrícula 1009, de la Fuerza Aérea Mexicana. En el hecho, fallecieron 8 elementos del Ejército Mexicano y uno más de la entonces Policía Federal.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Villa Purificación, pero el caso provocó un parteaguas en los niveles de violencia en Jalisco.

El problema fue que se desataron los bloqueos del crimen organizado, ya que se vio entonces envuelto en una espiral de violencia con al menos 39 bloqueos y 4 enfrentamientos en 25 municipios lo que dejó la jornada de ese día.

El convoy del capo huyó, dejando atrás vehículos y armas largas mientras que otros 9 integrantes del grupo criminal fueron abatidos.

El Gobierno Federal, entonces encabezado por el ex presidente, Enrique Peña Nieto, anunció el inicio de la Operación Jalisco y en la misma semana, se anunció que en la intervención en el estado participaban más de 6 mil elementos.

Posteriormente, los militares hicieron capturas de integrantes de alto perfil del Cártel Nueva Generación, entre ellos integrantes del clan de "Los Cuinis", estrechamente ligados a "Mencho" y a la operación financiera de la organización.

23 de junio de 2015

Después, el 23 de junio de ese mismo año fue reaprehendido Rubén Oseguera González, "El Menchito", hijo del máximo líder del cártel, en la colonia Altamira, en Zapopan. Y en un juicio llevado a cabo en Estados Unidos, los fiscales de aquel país argumentaron que Oseguera González fue quien ordenó derribar el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, en Villa Purificación.

