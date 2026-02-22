La captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” demuestra que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal es adecuada pero debe reforzarse advierte especialista.

Francisco Jiménez Reynoso, jefe de Vinculación de la Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, explicó que ante la presión de los Estados Unidos el Gobierno de México tuvo que meter presión y afinar su estrategia.

Aseguró que la muerte de “El Mencho” es el evento más importante en materia de seguridad de este siglo. “Es un evento sin precedentes, no habíamos visto un evento de esta magnitud y las consecuencias están a la vista”, sostuvo.

El especialista en temas de seguridad estimó que habrá fisuras dentro del grupo criminal que encabezaba Oseguera Cervantes por lo que no descartó más incidentes de violencia en los próximos días por la disputa del control.

“Yo creo que no hay quién va a llenar ese vacío, su lugar está vacante, hay una estructura que deja sin control y habrá que alguien quiera disputar el control o poder, entonces para mí resulta difícil que lleguen a ponerse de acuerdo se va a desquebrajar, pulverizar la organización”, indicó.

