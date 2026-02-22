La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) informó esta noche que las diferentes rutas del transporte público regresarán a la normalidad el día de mañana, lunes 23 de febrero, en toda la entidad, mientras que a partir de este momento los taxis comienzan a regularizar su servicio.

El recorrido de las rutas de camión y de Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como en el resto de los municipios donde opera la red, fueron suspendidos alrededor de las 10:00 horas como parte de las medidas del código rojo, implementadas por el Gobierno de Jalisco.

Se tomó esta determinación luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, fuera abatido en un operativo federal en el municipio de Tapalpa; el capo fue capturado con vida pero murió durante el traslado a la Ciudad de México.

Al momento continúa activo el código rojo en la entidad, pues se registran más episodios de quema de vehículos y ráfagas de disparos en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

De acuerdo con el último corte de autoridades estatales y municipales acerca de los hechos de violencia, en la metrópoli se han registrado más de 60 bloqueos, incendio de vehículos y ataques contra negocios e instituciones.

Se ha detenido a 25 personas al momento: 11 de fueron aprehendidos por su presunta participación en los hechos, mientras que 14 fueron por actos de saqueo y rapiña.

MF