Las autoridades de Jalisco y municipales continúan con las labores para regresar a la normalidad tras los bloqueos registrados este domingo en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado.

Como parte de ello el Gobierno de Jalisco, en su recuento más reciente, informó que ha retirado ya 19 vehículos con grúas de la Comisaría de la Policía Vial, en diferentes puntos de la metrópoli.

17 de los vehículos fueron retirados en los siguientes puntos:

Av. Acueducto y Av. Patria.

Av. Periférico y Av. Ayamonte.

Av. Periférico y Av. Guadalupe (3 vehículos).

Av. Periférico y Carr. Saltillo (2 vehículos). -Calzada Independencia y Av. Juárez.

Av. 16 de Septiembre y Av. La Paz.

Av. Circunvalación y Av. Oblatos.

Av. Periférico y Ecónomos (2 vehículos). -Av. Periférico y Rejoneador (4 vehículos). -Av. Artesanos y Hacienda Jazmín.

También se reubicaron dos vehículos, en estos puntos en la avenida Alcalde y la Patria, y en Periférico y avenida Vallarta.

El gobierno de Jallisco mantuvo en 25 el número de personas detenidas: 11 por su presunta participación en hechos violentos y 14 personas más por supuestos actos de saqueo o rapiña.

También informó que se presentaron saqueos y/o daños a 81 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos, así como a las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

El número de afectaciones a Bancos del Bienestar pasó de 18 a 22, en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Cihuatlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Jamay, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

"En estados limítrofes a Jalisco, se presentaron eventos de seguridad en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Zacatecas", añadió el gobierno de Jalisco en un comunicado.

Por otra parte, refirió, de manera preventiva, el Gobierno del Estado mantiene la suspensión temporal del transporte público en algunas zonas, a fin de evitar afectaciones a la población y salvaguardar la integridad de usuarios y operadores; además se suspendieron eventos masivos en el estado durante el día de hoy.

"El Gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales, y municipales, para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. Se continuará informando de manera oportuna", indicó.

MF