Luego de varios días marcados por la tensión y la suspensión de eventos masivos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció el levantamiento del Código Rojo y confirmó que a partir de este miércoles se reactivan las actividades culturales, religiosas, deportivas y de entretenimiento en todo el estado .

El mandatario informó a través de sus redes sociales que, tras la desactivación del protocolo de máxima alerta, la entidad comienza a retomar su ritmo habitual. “Después de levantar el Código Rojo esta mañana de martes, las tiendas de autoservicio, sucursales bancarias, el Mercado de Abastos y los servicios municipales y estatales están operando con normalidad. El servicio del transporte público se ha reactivado por completo en el AMG y Puerto Vallarta; asimismo, retomaremos las actividades culturales, religiosas, deportivas y espectáculos”, publicó.

La medida llega después de la jornada violenta registrada el fin de semana , cuando enfrentamientos y bloqueos derivados de un operativo federal contra el crimen organizado obligaron a activar el protocolo de emergencia en distintos puntos de Jalisco. La situación impactó directamente en la agenda pública: conciertos, presentaciones artísticas, encuentros deportivos y celebraciones religiosas fueron pospuestos o cancelados como medida preventiva, mientras el transporte público y diversas actividades comerciales operaban de forma limitada.

Durante los días de mayor incertidumbre, recintos culturales, teatros y espacios de espectáculos suspendieron funciones para evitar concentraciones masivas. La movilidad también se vio afectada por bloqueos carreteros y restricciones temporales, particularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta.

Aunque la alerta máxima ha sido desactivada, el gobierno estatal indicó que la vigilancia continuará de manera permanente en coordinación con fuerzas federales y municipales , con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la realización de eventos y actividades masivas.

El servicio del transporte público se ha reactivado por completo en el AMG y Puerto… pic.twitter.com/NLCoI4zjTY— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 25, 2026

