Gabriela Cárdenas propone alivio fiscal y apoyos a afectados en Jalisco

La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, del partido Movimiento Ciudadano, presentó el 25 de febrero de 2026 una serie de iniciativas para implementar apoyos económicos y alivio fiscal. El objetivo es asistir a las familias y negocios afectados por los incidentes ocurridos en Jalisco el 22 de febrero. Estos hechos incluyeron violencia, bloqueos carreteros y la suspensión de actividades.La legisladora Cárdenas Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, busca coordinar al Gobierno estatal y a los 125 municipios. Esto permitiría ampliar los mecanismos de atención y generar facilidades para las personas y comercios que sufrieron pérdidas.Los incidentes del 22 de febrero causaron interrupciones significativas en la movilidad y en la vida cotidiana de varias regiones. Esta situación generó una pérdida considerable de ingresos y daños patrimoniales para miles de familias y microempresas en el estado.La diputada emecista enfatizó la necesidad de proteger el empleo y evitar el cierre de negocios. Su estrategia se enfoca en acelerar la recuperación económica local mediante la canalización responsable de recursos estatales ya existentes y la posible ampliación de fondos.Cárdenas Rodríguez explicó que el estado cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas. Este fondo asciende a 114 millones de pesos, de los cuales 51 millones están destinados a la atención directa de víctimas de delito y violaciones a derechos humanos.La propuesta de la diputada contempla que la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) evalúe previamente las pérdidas. Una vez cuantificado el impacto, el Congreso analizará ajustes adicionales al fondo, o la creación de uno nuevo si es necesario, para acompañar a las familias.También sugirió activar el Fideicomiso de Desarrollo Económico, creado durante la pandemia, que posee entre 90 y 100 millones de pesos. Este podría usarse para negocios afectados a través de una convocatoria específica.La legisladora presentó una segunda iniciativa dirigida a los 125 municipios. Esta busca que, en el ejercicio de su autonomía hacendaria, analicen modificaciones a sus Leyes de Ingresos. La finalidad es establecer descuentos, condonaciones, prórrogas o incentivos en contribuciones municipales para los afectados.Esta medida busca reducir la presión financiera inmediata sobre comercios y hogares. Esto es crucial mientras se restablecen las condiciones de actividad económica en las regiones impactadas por los eventos.Asimismo, la diputada promueve un exhorto a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). La intención es que esta dependencia realice un diagnóstico integral de las afectaciones en la red carretera estatal.El diagnóstico permitiría ejecutar trabajos urgentes de rehabilitación, seguridad y restablecimiento de la conectividad. Esto es esencial para normalizar el tránsito de personas y mercancías, evitando afectaciones a servicios de salud y al abasto.La diputada Cárdenas Rodríguez subrayó la importancia de una respuesta institucional oportuna y coordinada. "Es algo que urge, es algo que tenemos que ya estar planteando y que, por supuesto, tenemos toda la disposición para hacerlo", afirmó.Las iniciativas fueron presentadas a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. Esto se hizo con el propósito de acelerar su trámite sin tener que esperar a la siguiente sesión ordinaria.SV