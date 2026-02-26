Gabriela Cárdenas propone alivio fiscal y apoyos a afectados en Jalisco

La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, del partido Movimiento Ciudadano, presentó el 25 de febrero de 2026 una serie de iniciativas para implementar apoyos económicos y alivio fiscal. El objetivo es asistir a las familias y negocios afectados por los incidentes ocurridos en Jalisco el 22 de febrero . Estos hechos incluyeron violencia, bloqueos carreteros y la suspensión de actividades.

La legisladora Cárdenas Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, busca coordinar al Gobierno estatal y a los 125 municipios. Esto permitiría ampliar los mecanismos de atención y generar facilidades para las personas y comercios que sufrieron pérdidas.

Los incidentes del 22 de febrero causaron interrupciones significativas en la movilidad y en la vida cotidiana de varias regiones. Esta situación generó una pérdida considerable de ingresos y daños patrimoniales para miles de familias y microempresas en el estado.

La diputada emecista enfatizó la necesidad de proteger el empleo y evitar el cierre de negocios . Su estrategia se enfoca en acelerar la recuperación económica local mediante la canalización responsable de recursos estatales ya existentes y la posible ampliación de fondos.

Cárdenas Rodríguez explicó que el estado cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas. Este fondo asciende a 114 millones de pesos, de los cuales 51 millones están destinados a la atención directa de víctimas de delito y violaciones a derechos humanos.

Refuerzo económico y ayudas para microempresas

La propuesta de la diputada contempla que la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) evalúe previamente las pérdidas. Una vez cuantificado el impacto, el Congreso analizará ajustes adicionales al fondo, o la creación de uno nuevo si es necesario, para acompañar a las familias.

También sugirió activar el Fideicomiso de Desarrollo Económico, creado durante la pandemia, que posee entre 90 y 100 millones de pesos. Este podría usarse para negocios afectados a través de una convocatoria específica.

La legisladora presentó una segunda iniciativa dirigida a los 125 municipios . Esta busca que, en el ejercicio de su autonomía hacendaria, analicen modificaciones a sus Leyes de Ingresos. La finalidad es establecer descuentos, condonaciones, prórrogas o incentivos en contribuciones municipales para los afectados.

Esta medida busca reducir la presión financiera inmediata sobre comercios y hogares. Esto es crucial mientras se restablecen las condiciones de actividad económica en las regiones impactadas por los eventos.

Mejora de infraestructura y conectividad estatal

Asimismo, la diputada promueve un exhorto a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). La intención es que esta dependencia realice un diagnóstico integral de las afectaciones en la red carretera estatal.

El diagnóstico permitiría ejecutar trabajos urgentes de rehabilitación, seguridad y restablecimiento de la conectividad. Esto es esencial para normalizar el tránsito de personas y mercancías, evitando afectaciones a servicios de salud y al abasto.

La diputada Cárdenas Rodríguez subrayó la importancia de una respuesta institucional oportuna y coordinada . "Es algo que urge, es algo que tenemos que ya estar planteando y que, por supuesto, tenemos toda la disposición para hacerlo", afirmó.

Las iniciativas fueron presentadas a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. Esto se hizo con el propósito de acelerar su trámite sin tener que esperar a la siguiente sesión ordinaria.

