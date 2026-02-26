Carlos Lomelí reconoce a fuerzas armadas por operativo en Jalisco

El senador Carlos Lomelí Bolaños, presidente de la Comisión de Marina en el Senado de la República, reconoció el trabajo de las fuerzas armadas en Jalisco tras los hechos registrados el pasado domingo, en el que las instituciones militares y de seguridad llevaron a cabo un operativo en el estado, que, según el senador, resguardó la soberanía nacional y la tranquilidad de los ciudadanos.

Desde la tribuna del Senado, el legislador destacó la dedicación de las mujeres y hombres que integran el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Armada de México y la Guardia Nacional, subrayando que su labor exige carácter, formación, valores y una profunda vocación de servicio a la nación.

Lomelí Bolaños enfatizó que, en situaciones desafiantes, la paz no se mantiene únicamente con discursos, sino con instituciones sólidas y firmes. Aseguró que las fuerzas armadas han demostrado estar a la altura de este compromiso, actuando siempre con profesionalismo y responsabilidad.

Actuación bajo un marco legal y respeto a derechos

El senador jalisciense subrayó que la actuación de las fuerzas armadas se desarrolló dentro de un marco legal que fortalece su desempeño y garantiza el respeto a los derechos humanos de la población. Esta aproximación refuerza la confianza en las instituciones de seguridad del país.

Además, Lomelí Bolaños rindió homenaje a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber y expresó solidaridad con sus familias. Destacó que su memoria obliga a la sociedad a no minimizar el esfuerzo que implica servir a la nación con tal sacrificio.

En nombre de Jalisco y como senador, Carlos Lomelí extendió un profundo reconocimiento a la presidenta de la República y comandanta suprema de las fuerzas armadas, Claudia Sheinbaum Pardo. También reconoció al secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y al comandante de la Guardia Nacional, General Guillermo Briseño Lobera.

Adicionalmente, se agradeció al comandante de la Fuerza Aérea, General Ricardo Román Carmona Landa, al secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Maestro Omar García Harfuch. El senador reafirmó el apoyo incondicional desde el Senado a estos líderes.

Para concluir, Carlos Lomelí afirmó que México cuenta con unas fuerzas armadas extraordinarias. Resaltó que están integradas por hombres y mujeres preparados, profesionales, con una visión clara, profundo patriotismo y la disposición de entregar su vida por los ciudadanos mexicanos.

