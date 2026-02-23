En el ámbito educativo se informó que mañana continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que las actividades escolares se reanudarán a partir del miércoles 25 de febrero.

Asimismo, señaló que, en acuerdo con la Mesa de Seguridad, se determinó el regreso a clases en todos los niveles educativos en la fecha mencionada.

Además, informó que las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de mañana y que el servicio de transporte público operará con normalidad, como parte del proceso de restablecimiento de la vida cotidiana en la entidad.

De continuar las condiciones actuales, mañana se planteará en la Mesa Estatal de Seguridad el levantamiento del Código Rojo.

Por su parte, la Dirección de Secundarias Técnicas informó que, conforme a las indicaciones recibidas, el personal docente publicará en la plataforma Google Classroom las actividades correspondientes a las clases del día de mañana, por lo que se solicita el apoyo de madres y padres de familia para que los alumnos realicen las tareas asignadas.

