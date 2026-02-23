Universidad de Guadalajara pospone la FIM GDL y PortAmérica 2026

La edición 2026 de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL) no se realizará en las fechas previstas. La Universidad de Guadalajara anunció la reprogramación tanto de este encuentro profesional como del Festival PortAmérica, que formaba parte de sus actividades, como resultado de ajustes en la planeación y en atención a recomendaciones emitidas por autoridades estatales.

Te puede interesar: Clases presenciales se reanudarán hasta el miércoles

A través de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, la casa de estudios informó que la decisión responde a un ejercicio de organización responsable con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el público, artistas, conferencistas y profesionales de la industria musical que participan cada año en este espacio.

La Universidad de Guadalajara precisó que la medida busca asegurar un entorno favorable para el desarrollo integral del encuentro, privilegiando estándares de calidad y seguridad que distinguen a la institución. En ese sentido, subrayó que la reprogramación permitirá fortalecer el programa y consolidar una experiencia acorde con la relevancia que la Feria ha adquirido a nivel nacional e internacional.

FIM GDL es un espacio de intercambio cultural y profesional que reúne a distintos actores del sector musical. Su edición 2026 estaba prevista del 25 al 28 de febrero, mientras que el Festival PortAmérica se llevaría a cabo el sábado 28 como parte de la programación.

También puedes leer: Jalisco retoma actividades productivas e industriales en su totalidad

En el comunicado, l a institución agradeció la comprensión de su comunidad y reiteró su compromiso con la música y la cultura como plataformas de encuentro, diálogo y proyección internacional. Asimismo, invitó al público a mantenerse atento a los canales oficiales de la FIM, donde se dará a conocer la información actualizada sobre la nueva programación y los procesos correspondientes para quienes ya habían adquirido boletos.

INSTAGRAM/@fim_gdl

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP