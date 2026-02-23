A partir de mañana martes se retomarán, de manera ordenada, todas las actividades comerciales e industriales en Jalisco.

Este fue el acuerdo al que llegó el Gobierno de Jalisco con representantes de las principales cámaras empresariales del estado, tras un diálogo para definir acciones inmediatas orientadas a la reactivación económica, luego de los hechos de violencia registrados recientemente en gran parte del país.

"Las Cámaras y Asociaciones Industriales de Jalisco informamos que, a partir de mañana martes 24 de febrero, se reanudan las actividades industriales en el estado, conforme a las disposiciones y lineamientos emitidos por el Gobierno del Estado y las autoridades de seguridad", informó el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Esta decisión se toma con base en la información y evaluaciones compartidas en la Mesa de Seguridad, y en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Asimismo, la reactivación contempla que el transporte público y los servicios logísticos operen con normalidad, permitiendo el traslado seguro del personal y el funcionamiento de las cadenas productivas.

"El sector industrial de Jalisco reafirma su compromiso con el empleo formal, la continuidad productiva y el desarrollo económico del estado, actuando de manera responsable y coordinada con las autoridades", comentó.

Las actividades comerciales que se reactivarán son:

Mercados y tianguis

Centros comerciales

Tiendas de autoservicio y de conveniencia

Gasolineras

Hoteles y restaurantes

Asimismo, se informa que las plataformas de transporte ejecutivo y los taxis convencionales reanudaron operaciones desde esta tarde.

MF