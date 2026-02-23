A partir de mañana martes se retomarán, de manera ordenada, todas las actividades comerciales e industriales en Jalisco.Este fue el acuerdo al que llegó el Gobierno de Jalisco con representantes de las principales cámaras empresariales del estado, tras un diálogo para definir acciones inmediatas orientadas a la reactivación económica, luego de los hechos de violencia registrados recientemente en gran parte del país."Las Cámaras y Asociaciones Industriales de Jalisco informamos que, a partir de mañana martes 24 de febrero, se reanudan las actividades industriales en el estado, conforme a las disposiciones y lineamientos emitidos por el Gobierno del Estado y las autoridades de seguridad", informó el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.Esta decisión se toma con base en la información y evaluaciones compartidas en la Mesa de Seguridad, y en coordinación con los tres niveles de gobierno.Asimismo, la reactivación contempla que el transporte público y los servicios logísticos operen con normalidad, permitiendo el traslado seguro del personal y el funcionamiento de las cadenas productivas."El sector industrial de Jalisco reafirma su compromiso con el empleo formal, la continuidad productiva y el desarrollo económico del estado, actuando de manera responsable y coordinada con las autoridades", comentó.Las actividades comerciales que se reactivarán son:Asimismo, se informa que las plataformas de transporte ejecutivo y los taxis convencionales reanudaron operaciones desde esta tarde.MF