Secretaría de Seguridad de Jalisco confirma fuga de 23 reos de penal de Puerto Vallarta

Luego del ataque que sujetos armados realizaron en contra del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el día de ayer, 23 reos se fugaron del centro penitenciario regional, mientras que un policía custodio murió al intentar repeler la agresión, confirmó el secretario de Seguridad del Estado , Juan Pablo Hernández González.

Grupos armados dispararon contra instalaciones del penal y derribaron un portón con un vehículo. Posteriormente, algunos reos provocaron riñas al interior de la cárcel y, tras el pase de lista, se confirmó que 23 personas privadas de la libertad (PPL) habían escapado.

“Estuvimos mandando apoyo aquí, de Zona Metropolitana, que fue bastante complicado llegar, más personal que tenemos en Puerto Vallarta para restablecer el orden. Como lo refiere el maestro Alarcón, ya está bajo control la situación; aún sigue personal de derechos humanos en el lugar. Ya se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad”, dijo Hernández González.

Tras el operativo federal en el que fue abatido “El Mencho”, exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG), sujetos armados, presuntos integrantes de esta organización criminal, han desatado una ola de violencia en distintos municipios de Jalisco y en el Área Metropolitana de Guadalajara. Se han registrado bloqueos carreteros, quema de vehículos, unidades de transporte público, establecimientos gubernamentales y comercios, lanzamiento de artefactos ‘ponchallantas’ caseros y enfrentamientos armados entre civiles y elementos de seguridad federales, estatales y municipales.

Al momento suman 41 personas detenidas tras los hechos, 20 de ellas por su presunta participación en hechos de violencia y 21 más por supuestos actos de saqueo y rapiña. Se mantiene el código rojo en la entidad, por lo que la indicación del Gobierno del Estado es resguardarse en casa y solo salir en caso de que sea necesario.

