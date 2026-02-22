Bloqueos en Jalisco: Puntos y carreteras bloqueadas confirmadas

Derivado de un operativo federal en Tapalpa durante la madrugada de este domingo, se registran varios bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos carreteros de Jalisco, en los municipios de Zapotlanejo, Puerto Vallarta, Autlán, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Acatlán.

En Puerto Vallarta se registraron vehículos incendiados en la entrada del municipio, así como camiones y camionetas en varios puntos de la ciudad, además de detonaciones de arma de fuego. El Ayuntamiento llamó a resguardarse en sus hogares y no salir del domicilio a menos que sea necesario.

“La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y seguir las instrucciones de las autoridades competentes. La seguridad y el bienestar de los ciudadanos son la prioridad del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta”, se lee en el comunicado.

En la entrada de Zapotlanejo se reportan más vehículos incendiados y atravesados sobre la carretera, así como neumáticos. Las autopistas Guadalajara – Colima y Guadalajara – Morelia también registran cierre total a la circulación por automóviles en llamas.

En la Guadalajara – Atlacomulco, cerca de la caseta de cobro La Joya, se mantiene cerrada a la circulación vehicular. Las carreteras a Zocolaco, Atemajac y Tuzpan – Tecacitlán registran quema de vehículos.

En tanto, los accesos carreteros de salida del Área Metropolitana de Guadalajara, como hacia Ocotlán y Acatlán de Juárez, se mantienen cerrados, y se reportan comandos de civiles armados en las inmediaciones. Se recomienda mantenerse resguardados en los hogares.

AS