Autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran en la verificación de información de cada uno de los reportes generados desde esta mañana, al parecer tras la realización de un operativo por parte de fuerzas militares en el municipio de Tapalpa .

De forma extraoficial, se informó que entre los puntos confirmados en el municipio de Zapopan donde se registraron situaciones como quema de vehículos o poncha llantas se encuentran:

Periférico y Tabachines

Avenida Alcalde y Periférico

Periférico y Vallarta

Periférico y Las Cañadas

Mientras que en el municipio de Guadalajara se han confirmado siniestros de la misma índole en los siguientes puntos :

Avenida 16 de septiembre y La Paz | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad

Periférico y Calzada Independencia | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad

Batallón de San patricio y la calzada | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad

Juárez y la Calzada Independencia | Tienda de conveniencia incendiada

Periférico y Ángel Martínez

Periférico y artesanos | Estación del Macrobús incendiada

En el municipio de Tlajomulco las autoridades municipales ya confirmaron al cuatro puntos con situaciones de inseguridad:

Carretera a Morelia en Buenavista

Adolf B. Horn en Arvento

López Mateos Sur en Las Plazas Outlet

Las Cuatas

Se recomienda no compartir información no verificada a través de los canales oficiales de las autoridades, así como ceder el paso a las unidades de emergencia .

