Domingo, 22 de Febrero 2026

Estos son los puntos donde se han confirmado bloqueos en la ZMG

Se recomienda no compartir información no verificada a través de los canales oficiales de las autoridades

Por: Rubí Bobadilla

En el municipio de Guadalajara se han confirmado al menos seis afectaciones viales. ESPECIAL / X

Autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran en la verificación de información de cada uno de los reportes generados desde esta mañana, al parecer tras la realización de un operativo por parte de fuerzas militares en el municipio de Tapalpa.

De forma extraoficial, se informó que entre los puntos confirmados en el municipio de Zapopan donde se registraron situaciones como quema de vehículos o poncha llantas se encuentran:

  • Periférico y Tabachines
  • Avenida Alcalde y Periférico
  • Periférico y Vallarta 
  • Periférico y Las Cañadas

Mientras que en el municipio de Guadalajara se han confirmado siniestros de la misma índole en los siguientes puntos:

  • Avenida 16 de septiembre y La Paz | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad
  • Periférico y Calzada Independencia | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad
  • Batallón de San patricio y la calzada | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad
  • Juárez y la Calzada Independencia | Tienda de conveniencia incendiada
  • Periférico y Ángel Martínez
  • Periférico y artesanos | Estación del Macrobús incendiada

En el municipio de Tlajomulco las autoridades municipales ya confirmaron al cuatro puntos con situaciones de inseguridad:

  • Carretera a Morelia en Buenavista
  • Adolf B. Horn en Arvento
  • López Mateos Sur en Las Plazas Outlet
  • Las Cuatas

Se recomienda no compartir información no verificada a través de los canales oficiales de las autoridades, así como ceder el paso a las unidades de emergencia.

