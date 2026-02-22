Debido a un operativo federal llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, que ha derivado en enfrentamientos en la zona y diversos bloqueos en varios puntos de Jalisco y del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el alcalde, Antonio Morales Díaz, llamó a la población a mantener la calma, permanecer en casa y evitar salir a menos que sea necesario.

A través de un video compartido en las redes sociales del Ayuntamiento, el presidente municipal señaló que desconoce qué dependencia federal realizó el operativo, pero mantiene comunicación con la secretaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Todos sabemos que en este tipo de eventos, de acontecimiento, las fuerzas federales siempre actúan de manera independiente, sin embargo, yo le quiero mandar a la población un mensaje de tranquilidad, de calma.

Nosotros estamos al pendiente de cualquier situación que ocurra, cualquier acontecimiento que pueda estar afectando a la población local. Conocen los números telefónicos, de emergencia, están publicados en redes sociales”.

Para los habitantes del municipio, los números de protección civil y de la comisaría son 43 4320 680 y 43 4320 0008.

