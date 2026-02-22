Dos personas referidas como implicadas en los bloqueos registrados esta mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad en el Álamo Industrial.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Lázaro Cardenas y Carretera a Chapala, luego de un intercambio de disparos con policías estatales en el que abatieron a otro de los presuntos implicados.

Se trata de dos sujetos de quienes no se han informado sus generales, sin embargo, fueron trasladados de inmediato al Ministerio Público de la autoridad competente para que se analice su situación legal.

Los sujetos presuntamente habrían participado en la quema de vehículos para el bloqueo de vías de circulación en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

