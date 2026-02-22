“Hasta nuevo aviso nos dejarán salir de la tienda”, dijo Abigail, trabajadora de una tienda departamental en Zapopan. Tras los bloqueos e incendio de vehículos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el comercio donde trabaja la joven cerró sus puertas y los empleados permanecen dentro de la tienda hasta que la situación “mejore”, refirió. Como éste, cientos de negocios, tianguis y restaurantes que operaban a través de plataformas de reparto detuvieron sus actividades desde la mañana de este domingo luego del operativo federal en Tapalpa donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

“Desde las 9 de la mañana más o menos nos quedamos sin trabajar, nos encerraron en la tienda. No podemos salir ni por comida hasta que el gerente dé un nuevo aviso. Se escucharon balazos y carros quemándose. Dicen que se va a poner peor”, compartió.

Diego, repartidor de comida en una plataforma, comentó que, tras enterarse de la muerte del capo de la droga y ver las noticias sobre los bloqueos y enfrentamientos armados, prefirió no salir a trabajar hoy, aunque esperaba contar con esos ingresos. “ Ya me quedé sin un día de trabajo, pero más vale esperar y resguardarse en casa ante lo que está pasando”.

La plaza Comercial La Perla y Galerías Santa Anita cerraron sus instalaciones debido a los hechos de inseguridad en la ciudad. Comercios como Oxxos y Farmacias Guadalajara, además de otros comercios de giros distintos suspendieron sus actividades en varios puntos de la metrópoli. Algunas tiendas de conveniencia y bodegas han sido incendiadas por sujetos armados.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó a través de un comunicado que la terminal aérea de Guadalajara opera con normalidad, bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, Air Canada y Volaris anunciaron que sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta fueron canceladas debido a los bloqueos y vehículos incendiados en las inmediaciones de la terminal aérea.

Coparmex Jalisco reconoció que los hechos de inseguridad en el AMG han generado “impactos directos en la movilidad de las personas y el funcionamiento habitual de las actividades económicas”. Por ello, hicieron un llamado a que el sector empresarial se conduzca con sensibilidad y responsabilidad ante esta situación extraordinaria.

La Sedena informó que fuerzas especiales del Ejército Mexicano, en conjunto con la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, llevaron a cabo un operativo en Tapalpa durante la madrugada de este domingo para lograr la detención de “El Mencho”. El capo de la droga resultó gravemente herido en el enfrentamiento contra fuerzas federales y murió durante el traslado a la Ciudad de México, mientras que cuatro integrantes del CNG fallecieron en el lugar.

Tres militares también resultaron heridos tras los hechos y son atendidos en la capital del país. “En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa”, se lee en el comunicado.

