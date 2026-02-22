Los enfrentamientos que se han registrado en distintos puntos de Jalisco tras los operativos de Fuerzas federales en Tapalpa, ya se cobraron a tres lesionados de autoridades.

Personal del área de comunicación social de la Comisaría de Zapopan confirmó que fueron tres elementos de la Guardia Nacional quienes resultaron heridos tras una persecución y enfrentamiento registrado en la zona de San Esteban, en el norte del municipio y por el corredor de la Carretera a Saltillo.

Se informó que los oficiales de la corporación federal llegaron a la Cruz Verde Villas, ubicada en dicha carretera, para ser atendidos, aunque no se especificó la gravedad de sus lesiones.

Por el punto, a la altura de avenida Federalismo y Carretera a Saltillo, han circulado múltiples unidades de la Policía de Zapopan y el Ejército Mexicano rumbo al norte del municipio, aparentemente para atender los reportes de inseguridad. Los militares piden a la población resguardarse en sus viviendas.

Esto se suma a los incidentes donde se han registrado vehículos y negocios incendiados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en municipios del interior del estado, en el contexto del Código Rojo activado en Jalisco.

Trasciende en medios de comunicación nacionales que Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), fue abatido por fuerzas federales, siendo uno de los capos más buscados por Estados Unidos.

Hasta el momento, permanece la vigilancia aérea por parte de vehículos en la zona norte del municipio de Zapopan.

