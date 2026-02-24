Luego de que Universidad de Guadalajara anunciara que las actividades administrativas y académicas presenciales se reanudarán mañana en toda la Red Universitaria, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) emitió un comunicado en el que señaló que, para su comunidad estudiantil, las clases presenciales se retomarán el lunes 2 de marzo.

Las actividades administrativas y de servicio sí se reanudarán a partir de mañana “con la finalidad de apoyar las clases a distancia”.

CUAAD se suma al Centro Universitario del Sur que no retomará clases presenciales el día de mañana. En este último, los estudiantes podrán regresar a las aulas hasta el 2 de marzo debido a los bloqueos, incendios de vehículos y daños a carreteras estatales. En tanto, el resto de los planteles educativos públicos del Estado retomarán actividades presenciales mañana.

La UdeG afirmó que se dará seguimiento a las condiciones de seguridad que se reporten en el Área Metropolitana de Guadalajara y al interior del Estado.

Hoy fue desactivado el Código Rojo a fin de reactivar actividades económicas, productivas, sociales y religiosas de la entidad. El Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, destacó el trabajo de los servidores públicos para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

“Quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a retomar las actividades: a nuestros policías, a los servicios médicos, protección civil, a las personas conductoras del servicio público, a los empresarios, comerciantes y a todo el personal operativo de todos los niveles de gobierno. Y, por supuesto, a la ciudadanía”, dijo el mandatario estatal.

