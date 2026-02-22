El Gabinete de Seguridad Federal, que se mantiene pendiente de los bloqueos y ataques registrados en Jalisco tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", informó que, al corte de las 17:30 horas eran menos de 10 bloqueos los que continuaban activos.

A través de sus redes oficiales, el Gabinete de Seguridad indicó que son siete los bloqueos activos en Jalisco, de los cuales tres están ya por ser liberados, sin que hasta el momento hubiera detallado las ubicaciones de los mismos.

Afirmó, las fuerzas federales y estatales mantienen el despliegue operativo para liberar vialidades y garantizar la seguridad de la población.

Por otra parte, la autoridad federal confirmó que el Hospital Civil de Guadalajara opera con normalidad y sin afectaciones, ante algunos rumores que indicaban de la intervención de civiles armados a algunas áreas del nosocomio.

"Asimismo, se verificó que los demás hospitales de Jalisco se encuentran sin incidentes. La atención médica está garantizada", señaló el Gabinete de Seguridad Federal.

En este sentido en particular, la Secretaría de Salud Jalisco informó que se han activado protocolos para reforzar, tanto la seguridad de las unidades que forman parte de la red de servicios médicos, como para atender aquellos servicios de emergencia que puedan surgir.

Además, dijo, para resguardo de la seguridad e integridad personal de pacientes y personal de salud, elementos de la Fiscalía del Estado y de Seguridad Municipal mantienen vigilancia en el Hospital General de Occidente “Zoquipan” y en los Hospitales Civiles de Guadalajara, sin que se reporten incidentes hasta el momento.

