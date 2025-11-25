Durante la conferencia matutina de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ninguna carpeta de investigación contra los transportistas o productores del campo, que se encuentran en los bloqueos carreteros.

"Le preguntaron a la secretaria (de Gobernación) si era un delito cerrar las carreteras y sí es un delito, pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, son cosas distintas. Quizá se mal interpretó, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema", aseguró Sheinbaum.

Y añadió, que cuando hay una manifestación de temas políticos, sociales o de demandas, "nosotros no perseguimos a nadie".

La Mandataria federal señaló, que no tendría que haber manifestaciones ni cierres carreteros, pues hay mesas de trabajo abiertas de manera permanete, para los temas por los que protestan los transportistas y los productores del campo.

"Ellos hablan de seguridad, está abierta la puerta de manera permanente para temas de seguridad en carreteras con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Seguridad, es decir, no tendrían que haberse manifestado, porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto, si no hubiera diálogo entonces se entiende que hagan una manifestación", dijo Sheinbaum.

Explicó también, que por eso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez dejó ver la posibilidad de que haya intereses políticos detrás de las movilizaciones.

Sobre la Ley de Aguas

Respecto a la Ley de Aguas, Sheinbaum explicó que algunos sectores se oponen porque buscan mantener privilegios en el uso del recurso. De la manifestaión sobre este tema, dijo que tampoco tendrían que bloquear las carreteras, pues está abierto el diálogo.

"¿Qué necesidad de cerrar las carreteas para que no se apruebe la Ley del Agua?, si hay mesas de trabajo en la Cámara de Diputados para manifestar sobre lo que están en contra, no se entiende", cuestionó la Presidenta.

