Ayuntamiento tapatío sustituirá el árbol caído en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que atendió de manera inmediata la caída de un árbol registrada este martes en la plazoleta de la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, en el Centro Histórico de la ciudad.

El incidente ocurrió sobre la calle Independencia, entre Paseo Alcalde y Liceo, donde el ejemplar cayó sobre el carril vehicular y provocó afectaciones materiales en dos automóviles, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Caída provocó cierre parcial de circulación

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, el árbol tenía una altura aproximada de entre 20 y 25 metros.

Tras el incidente, personal de Protección Civil y de Parques y Jardines realizó maniobras para retirar el ejemplar, asegurar la zona y liberar la circulación vehicular en el menor tiempo posible.

En las labores también participaron elementos de la Comisaría de Guadalajara, Servicios Públicos Municipales, Servicios Médicos Municipales y la Dirección de Movilidad, además de dependencias estatales debido a daños en cableado del Sistema de Transporte Eléctrico Urbano (Siteur).

“La atención fue inmediata y coordinada entre diferentes dependencias para liberar la vialidad y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas”, indicó el ayuntamiento en un comunicado.

Autoridades descartan daños mayores

Durante la supervisión de los trabajos, autoridades municipales señalaron que el árbol no presentaba señales visibles de deterioro o afectaciones sanitarias que advirtieran un posible riesgo de caída.

Pese a ello, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, instruyó una revisión integral del arbolado ubicado en el Centro Histórico para evaluar las condiciones preventivas y sanitarias de los ejemplares en zonas prioritarias.

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE GUADALAJARA

El objetivo, explicó el municipio, será identificar posibles riesgos ante el inicio del temporal de lluvias y fortalecer las acciones preventivas.

Habrá sustitución del ejemplar

El Gobierno de Guadalajara informó además que el árbol será reemplazado por un nuevo ejemplar de gran tamaño, con el propósito de conservar los servicios ambientales y ecosistémicos que brindaba el espacio público.

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró su compromiso con la atención oportuna de emergencias, así como con el mantenimiento preventivo del arbolado urbano en distintos puntos de la ciudad.

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE GUADALAJARA

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