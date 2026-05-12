Llega nuevo presidente a la Cámara de Comercio de Tlaquepaque

Mauricio Preciado Navarro asumió este martes nuevamente la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Tlaquepaque en sustitución de Angélica Aguayo.

El nuevo dirigente de los comerciantes dirigirá por segunda ocasión los destinos de este organismo empresarial para el periodo 2026-2027 después de haber sido presidente por primera vez hace 26 años.

En entrevista Mauricio Preciado comentó que trabajará por el sector comercio, servicios y turismo.

"Los retos son posicionar aún más a la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, que demos resultados y avanzar mucho con el sector, también tener la mejor relación con los gobiernos municipal, estatal y federal", comentó.

Mauricio Preciado reconoció que el entorno es diferente a hace 26 años cuando ocupó por primera vez la presidencia.

"Ahora el entorno político es diferente, tenemos diferentes partidos dentro del gobierno y formas diferentes de pensar y tenemos que trabajar en conjunto por el sector", subrayó.

Actualmente la Cámara de Comercio de Tlaquepaque cuenta con más de mil 200 socios y la nueva mesa directiva busca crecer el número de asociados.

"Vamos a trabajar mucho en la capacitación y en la generación para las empresas", indicó

Asimismo dijo que trabajará para fortalecer la seguridad de los socios ya que ha venido afectando en los últimos años.

"Es un tema toral porque eso nos afecta e impide que el turismo nacional y extranjera venga a Tlaquepaque que es Pueblo Mágico entonces vamos a trabajar mucho en este tema", concluyó.

Durante la toma de protesta estuvieron presentes la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez y el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, entre otros.

El evento fue realizado en el Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque.

MF