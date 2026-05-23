Aspirantes acuden a presentar examen de admisión en UdeG

Los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recibieron a 52 mil 824 personas que realizaron su examen de admisión para estudiar en la casa de estudios a partir del ciclo escolar 2026-B , durante la mañana de este sábado.

Dicha cifra representa el 96.32 por ciento de las 54 mil 844 personas que fueron citadas para contestar la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

El campus de la UdeG con mayor convocatoria fue el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), donde fueron citados más de 11 mil aspirantes.

Presentan examen de admisión UdeG 2026-B sin incidentes en centros universitarios

De acuerdo con el coordinador General de Control Escolar de la UdeG, Fabián Morales Cobos, la jornada de este sábado concluyó con saldo blanco desde las 9:00 horas, con apoyo de alrededor de 3 mil aplicadores, además del personal de apoyo de cada campus universitario.

“En general no tuvimos ningún percance reportado; todo marchó bajo control en todos los centros universitarios. Fue una jornada muy tranquila dentro y en las inmediaciones de los planteles, no tenemos reporte de algún incidente”, dijo.

En los centros universitarios, los aspirantes fueron recibidos por autoridades universitarias. En el CUCEA se anunció el programa Artes para mejorar la expresión oral y escrita.

Además, la Rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), Isabel López Pérez, estuvo acompañando a aspirantes antes del examen y les deseó una jornada tranquila. Del mismo modo, el Rector del Centro Universitario de Guadalajara (CUGuadalajara), Alberto Castellanos Gutiérrez, acudió para acompañar a los estudiantes.

A través de las redes sociales de centros universitarios como CUCEA, CUCSH y CUCEI se difundió el orden en el que ingresaron los aspirantes a las aulas.

UdeG revela fechas para entrega de documentos, dictamen y próximas pruebas de admisión

Una vez realizado el examen, es importante entregar la documentación requerida para completar con éxito el proceso de admisión.

El periodo de carga de documentos —certificado de bachillerato y acta de nacimiento— estará disponible del 8 de junio al 31 de julio en la página: https://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI

Para mayor información y dudas respecto al trámite, la UdeG pone a disposición sus redes sociales:

https://www.instagram.com/udg_oficial/ y https://www.facebook.com/udg.mx.

Los egresados de preparatorias de la UdeG con código visible en su cita de examen no deberán entregar documentos, ya que participan con promedio electrónico. Quienes olvidaron registrarlo deberán acudir a su centro universitario para vincularlo o subir sus archivos a la plataforma, tal como deberán hacerlo los estudiantes de preparatorias externas. De lo contrario, quedarán fuera del proceso de admisión.

Para cualquier duda en el proceso de entrega de documentación, los aspirantes podrán comunicarse al correo:

tramiteingresoudg@udg.mx

La publicación del dictamen será el 10 de agosto en las páginas https://escolar.udg.mx/ y https://www.gaceta.udg.mx/. El inicio de clases está programado para el 17 de agosto de 2026.

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El sábado 30 de mayo se aplicará el examen a cerca de 38 mil aspirantes citados en las preparatorias del Área Metropolitana de Guadalajara. Posteriormente, el 6 de junio corresponderá el turno a las preparatorias regionales y al resto de las metropolitanas, con una asistencia estimada de 36 mil 500 aspirantes.

Con ello se completará la aplicación de exámenes que, sumando las tres jornadas entre licenciatura y bachillerato, registra un total de 129 mil 486 aspirantes inscritos.

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