Clases en Jalisco concluyen sin nuevos casos de sarampión en escuelas

Este viernes, el Gobierno de Jalisco dio a conocer que, como parte de las acciones desplegadas en la entidad que dieron como resultado un descenso sostenido en los casos registrados de sarampión durante las últimas semanas, se logró concluir las clases ordinarias del ciclo escolar 2025-2026 sin grupos o planteles educativos a distancia por nuevos contagios de la enfermedad entre el alumnado.

Así lo informó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), que destacó que este es un reflejo favorable a la aplicación de más de 3.4 millones de vacunas en los últimos meses en el Estado.

Roberto Carlos Rivera Ávila, Director de Salud Pública de la SSJ, destacó que la tendencia a la baja de casos permitió concluir las actividades presenciales en las escuelas con un panorama favorable en los espacios educativos y destacó que continúa la vigilancia epidemiológica.

"El corte más reciente confirma que al inicio del periodo vacacional, ningún plantel llevaba clases virtuales por casos de sarampión. Ahora invitamos a las familias a no bajar la guardia, quienes aún no han revisado las cartillas de sus hijas e hijos, están a tiempo de hacerlo para acudir a cualquier centro de salud a recibir la vacuna en caso de ser necesario", dijo.

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Rivera Ávila también reiteró que ante la disminución de casos de sarampión en la entidad, no debe bajarse la guardia y extendió la invitación a vacunarse a quienes tengan su esquema incompleto, no lo hayan iniciado o tengan dudas sobre el mismo.

Recordó que la enfermedad es altamente contagiosa y la vacuna es la principal herramienta de prevención y que ante síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos llorosos, sarpullido o diarrea , acudan de inmediato a su unidad de salud más cercana y eviten automedicarse.

Informó que, hasta el 10 de julio, módulos itinerantes en Zapopan, Guadalajara y Tonalá estarán aplicando vacunas contra el sarampión y otras enfermedades a quienes requieran el servicio.

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Además, se puede acudir a los Centros de Salud de la Secretaría de Salud o a las unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde también se pueden aplicar las vacunas sin distinción de derechohabiencia.

En Zapopan, el módulo se encuentra en Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), con servicio de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas; en Guadalajara, están activos los módulos de la Recaudadora 00 y Paseo Alcalde, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas; en Tonalá, el módulo se ubica en la Plaza Principal y ofrece servicio de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

En la Línea Salud Jalisco se brinda información sobre los módulos en todo el Estado, llamando al 3338-23-3020.

EL DATO:

Al 2 de julio, en Jalisco se registraron siete mil 286 casos de sarampión acumulados en 2025-2026.

JM