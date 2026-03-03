Al menos 200 tractocamiones fueron atacados tras operación contra "El Mencho": Canacar

El día de ayer, Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), informó que al menos 200 vehículos de carga atacados, pérdidas económicas al sector, además de dos operadores fallecidos y otros desaparecidos, fue el saldo de la reacción criminal del operativo militar que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el pasado 22 de febrero.

“Tenemos cifras de más de 200 vehículos de autotransporte de carga que fueron quemados, dañados durante estos días pasados” , expresó en el marco del evento en el que asumió este liderazgo.

No obstante, Ramos afirmó que las afectaciones económicas "aún se encuentran en proceso de cuantificación", ya que, por ser actos de vandalismo, las aseguradoras no cubren este siniestro, lo cual, afirmó, agrava más la pérdida para el sector de autotransporte de carga.

Asimismo, añadió que todavía falta integrar el valor de las mercancías que se transportaban en los tractocamiones dañados.

El dirigente explicó que los datos corresponden al recuento de Canacar y abarcan “socios y no socios”, al sostener que la cámara busca representar los intereses de todo el autotransporte de carga.

Indicó que en medios de comunicación "se han manejado cifras mayores", pero acotó que su obligación es reportar lo que "compete al sector de carga y con sustento propio", en referencia a un reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que cuantificó el robo de 631 vehículos en todo el país ante la ola de violencia generada tras el operativo encabezado por el Ejército mexicano.

Además, el líder del sector también informó que Canacar tiene identificados a dos operadores afiliados que “lamentablemente fallecieron” en Jalisco, mientras que dijo no contar aún con un dato consolidado sobre personas desaparecidas, al tratarse de "información sensible" que le sería entregada durante el proceso de entrega-recepción.

“Es lamentable que hayamos perdido en este proceso (conductores) al menos, de la Canacar son dos los que tenemos identificados, desaparecidos sí hay” , declaró el líder del organismo, pero no precisó un número.

Sobre la distribución de los incidentes, señaló que el mayor impacto se concentró en el corredor del oeste y bajío, con casos en zonas vinculadas a los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, zonas que, dijo, representaron el 80 % de los siniestros contra vehículos de carga.

“Nosotros somos expertos en movilización, no en defendernos de los delitos en las carreteras por donde circulan las operaciones”, declaró.

El nuevo presidente subrayó que la seguridad será un tema “medular” de su administración y adelantó que buscará “cuantificar” con mayor precisión los ataques para llevarlos a las carpetas de investigación y empujar su judicialización, con el objetivo de abatir la impunidad.

También rechazará, por ahora, sumarse a bloqueos o paros y planteó, en su lugar, mesas de trabajo con autoridades.

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del pasado domingo 22 de febrero dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del Cártel Nueva Generación (CNG) fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco.

Además, se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos, transporte de carga y establecimientos comerciales.

"El Mencho", de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.