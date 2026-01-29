Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 29 de enero prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

