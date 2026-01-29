Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 29 de enero prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá