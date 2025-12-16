Aseguran objetos en penal de Puerto Vallarta

Elementos de la Policía del Estado y Fuerzas Federales realizaron una intervención al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, donde aseguraron múltiples objetos y hubo cambio en la dirección del centro.

El centro penitenciario, ubicado en el kilómetro 6.5 de la Carretera Las Palmas, delegación Ixtapa del municipio costero, se decomisaron decenas de objetos prohibidos.

Te puede interesar: Aprueban presupuesto 2026 y ratifican al auditor

Entre ellos, había dos pipas de madera, tres pipas de cristal, dos cuchillos, seis pantallas, ocho bocinas, un smartwatch, dos reproductores de DVD, siete controles remotos, cuatro cargadores de celular, una antena, siete gorras, cinco gafas oscuras, 12 metros de manguera, 20 metros de cable aproximadamente, un pico, una llave stilson, unas pinzas mecánicas, cinco varillas, dos pesas y cuatro cobijas.

Fueron un total de 135 elementos de la Policía Estatal Penitenciaria, así como elementos de DEFENSA, Marina, Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva desplegados en el punto.

Fuerzas estatales y federales realizaron un operativo en el Ceinjure Vallarta para preservar el orden y reforzar la seguridad. CORTESÍA

La revisión al penal fue hecha para preservar el orden. Además del aseguramiento de objetos prohibidos, tres personas privadas de la libertad fueron trasladadas al penal de Puente Grande por indisciplina e incitar a la violencia entre personas privadas de la libertad.

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, anunció tras la revisión que reemplazó al comandante encargado de la seguridad del centro, quien tomó posesión este 16 de diciembre , y expuso que se realizará también un cambio en la dirección, para lo cual analizan perfiles de una terna. Adelantó que será en enero cuando entre en funciones quien asuma la dirección.

También puedes leer: Avalan Ley de Ingresos de Jalisco para 2026

"De hecho, hoy toma posesión el nuevo comandante y también vamos a hacer un cambio del director, nada más de que se está una terna; estamos analizando el mejor perfil para que pueda estar aquí haciéndose cargo toda la parte administrativa y jurídica del propio ese Ceinjure".

Informó que reforzarían la vigilancia con más personal de custodia y solicitaría revisiones en coordinación con Protección Civil y Bomberos, para supervisar y mantener las condiciones adecuadas a las personas privadas de la libertad que laboran en los talleres.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP