Este es el último día para descuentos en trámites vehiculares en Jalisco

La Secretaría de Hacienda Pública del Estado informó que este miércoles será el último día en el que habrá descuentos vigentes en trámites vehiculares que se ofrecieron a partir del 17 de noviembre como parte de la temporada de El Buen Fin.

Entre los beneficios disponibles, se estableció la posibilidad de un descuento de 70% al pagar en línea multas y recargos por la omisión del refrendo vehicular, y de 60% al realizar el pago de manera presencial en las 135 oficinas recaudadoras del Estado.

Para el pago de sanciones como las fotoinfracciones, todavía hay descuento de 60% en el pago en línea y de 50% de manera física acudiendo a las Oficinas recaudadoras del Gobierno del Estado.

La dependencia especificó que las infracciones impuestas por conducir bajo el influjo del alcohol o drogas, por invadir carriles exclusivos del transporte público, colectivo y masivo no están sujetas al beneficio.

El pago en línea se realiza únicamente a través del portal oficial portalsefinenlinea.jalisco.gob.mx .

Hubo más de un millón 51 mil movimientos durante la temporada de descuento, entre actualizaciones de pagos en refrendos y el pago de multas vehiculares; comparado con el año anterior, hay 61% más en los movimientos registrados.

En el tema de las y los contribuyentes que aún no han realizado la sustitución de placas, pueden agendar una cita y completar su trámite de manera gratuita, ágil y sencilla a través del portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora.

En caso de presentar alguna dificultad para generar la cita en línea, pueden acudir directamente a las Oficinas Recaudadoras, donde el personal brindará apoyo para tramitar la cita de manera física.

Es importante recalcar que, el viernes 26 de diciembre, será el último día del año para realizar cualquier trámite incluido por medios electrónicos.

Todas las operaciones se reanudarán el día 2 de enero de 2026 en su horario habitual. Lo anterior debido a la carga de la información de la nueva Ley de Ingresos a los sistemas de cobro.

Para saber más:

Los horarios de atención en recaudadoras metropolitanas es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

La oficina Recaudadora 135 (CISZ Zapopan) con horario especial de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00 horas el sábado.

