Aprueban Ley Eli Castro contra la colocación de perfiles no aptos para sus funciones en organismos paraestatales

Este jueves el Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa presentada por las diputadas Valeria Ávila de Hagamos y Mariana Casillas de Futuro en busca de erradicar la designación de perfiles sin la preparación técnica debida, dentro de organismos públicos como el SIAPA , un organismo que en los últimos años ha sido foco de señalamientos ciudadanos y académicos por el deterioro en el servicio, la mala calidad y la falta de capacidad institucional para atender la crisis del agua en Jalisco.

La que ha sido llamada coloquialmente como "Ley Eli Castro" , debido al escándalo generado a mediados de 2025 por su designación como "asesora técnica" del SIAPA, teniendo únicamente la secundaria terminada, reforma el artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco, y establece requisitos mínimos de experiencia y formación profesional para quienes ocupen cargos dentro de organismos públicos estatales, por lo que su alcance no se limita únicamente al SIAPA.

Buscan profesionalizar cargos públicos

"Lo que se aprobó el día de hoy y las dos iniciativas que se presentaron tanto la sesión ordinaria pasada como esta tienen que ver justamente con la reingeniería del SIAPA ,y esto derivado de las múltiples denuncias ciudadanas de la calidad del agua, del mal funcionamiento y de cobros injustificados", dijo Valeria Ávila en entrevista.

La diputada local señaló que la intención de la iniciativa presentada por ambas legisladoras es impedir que continúen llegando personas sin perfil técnico a puestos clave dentro de organismos relacionados con servicios públicos, particularmente en áreas especializadas como el manejo del agua.

"Lo que nosotros estamos solicitando a través de esta iniciativa es que haya profesionalización. Títulos profesionales de licenciatura en materias afines con lo que tenga que ver con el agua, título profesional con registro en Dirección de Profesiones, experiencia mínima de tres años en el área que van a desenvolverse.

"Y esta iniciativa que se aprobó el día de hoy es justamente para evitar situaciones como las de Eli Castro, que tanto daño le han hecho al servicio público, pero sobre todo en organismos como el SIAPA", manifestó.

Proponen cambiar elección en el SIAPA

La diputada añadió que este jueves fueron presentadas otras dos propuestas, en busca de modificar el mecanismo mediante el cual se elige a la persona titular del SIAPA para que el nombramiento deje de depender directamente del Gobernador y pase primero por un proceso de evaluación pública y técnica encabezado por la Junta de Gobierno del organismo.

"Durante décadas esto le ha permitido a los gobernadores nombrar a sus cuates al frente del SIAPA, sin saber si verdaderamente eran los perfiles idóneos. Entonces hoy estamos buscando agregar candados para que la Junta de Gobierno pueda crear una comisión especial que evalúe perfiles, que se puedan calificar y que a través de estos mismos el Gobernador pueda tener una terna, pero que no sea una indicación directa de quién va a suplir al siguiente director del SIAPA", dijo.

"Esto no es agregar más burocracia, porque en realidad la Junta de Gobierno ya tiene esta facultad. Lo único es que la armamos para que puedan elegir perfiles idóneos y que esto llegue, a través de la Junta de Gobierno, a una terna para el Gobernador y que ahora sí se decida de entre los mejores perfiles, mejor calificados, más evaluados y que no sea una designación de cuates y cuotas", añadió la legisladora estatal.

Publicación dependerá del Ejecutivo

Ahora que la iniciativa fue aprobada, será necesaria su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco a fin de que esta entre en vigor, sin embargo, Valeria Ávila reconoció que esto podría tardar, pues todavía quedan pendientes distintas publicaciones de ley como las relacionadas con la violencia vicaria o la violencia contra los animales. Su publicación, dijo, dependen de la voluntad del Ejecutivo estatal.

"Es de por sí un reto sacar las iniciativas del Congreso, aprobarlas y para que entren en vigor tenemos que esperar la publicación por parte del Ejecutivo. Depende básicamente de la voluntad política del Gobernador, y eso da mucha pena también", lamentó la legisladora y en espera de que el proceso pueda acelerarse al tratarse de un tema en beneficio de las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

EE