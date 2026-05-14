Exigen transparentar datos de descargas residuales al río Santiago

Autoridades federales llevaron a cabo una mesa de diálogo sobre el saneamiento del río Santiago, uno de los más contaminados del país y objetivo prioritario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la mesa, realizada en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, acudieron autoridades federales y ambientalistas del municipio de El Salto , así como de otras zonas afectadas por los contaminantes vertidos en el cauce del río desde hace años.

Dichos colectivos medioambientales reclamaron a las autoridades federales transparentar los datos de las descargas de aguas industriales al río Santiago, con el fin de identificar a quienes contaminan el cauce.

Los datos se encuentran en el Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB) del Gobierno Federal, señaló Graciela González, ambientalista de El Salto.

“Que la Conagua libere los datos del SIRALAB. Es un sistema donde se concentran los datos de las descargas de todo el sector productivo que reporta al gobierno lo que se vierte. Necesitamos que la Conagua deje de manejar como secreto fiscal el dato de las descargas. No puede ser que estemos en una mesa tan importante sin tener los datos públicos de quiénes son los responsables en este momento de gran parte de la contaminación”.

El SIRALAB es la entidad autorizada por la Secretaría de Economía con laboratorios aprobados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia que debe informar todos los resultados de los análisis realizados a la calidad de aguas residuales descargadas a cuerpos receptores propiedad de la nación, o bien de aguas nacionales de primer uso.

Autoridades federales afirman que implementan estrategias para el saneamiento del río , como el control de descargas domésticas e industriales, inspección y vigilancia, y el monitoreo de la calidad y cantidad de agua, entre otras.

“Incremento y mayor precisión en las acciones de inspección y vigilancia, así como en el monitoreo de la calidad y la cantidad de agua”, señaló Claudia Gómez Godoy, comisionada presidencial para la Restauración y Saneamiento del río Lerma–Santiago.

Otro punto que forma parte de la estrategia es la restauración del río, es decir, que los cuerpos de agua recuperen sus caudales y lagunas de inundación, debido a que en algunos tramos tanto el río Lerma como el Santiago fueron canalizados para evitar inundaciones. También se contempla la restauración de las partes altas de los ríos, la mejora del tema forestal y de las riberas, así como la recuperación de zonas federales, entre otras acciones.

Como parte de la estrategia de saneamiento, se informó que se ha trabajado con más de 80 instituciones de los tres niveles de gobierno , desde donde nace el río Lerma hasta donde desemboca el río Santiago.

Entre 2025 y lo que va de 2026, se avanza en la construcción, ampliación y rehabilitación de seis plantas de tratamiento de aguas residuales; otras siete PTAR se encuentran en transición fotovoltaica, así como la construcción y rehabilitación de 17.48 kilómetros de colectores, con el fin de mejorar la infraestructura y evitar descargas de aguas de origen doméstico al río.

También se implementan soluciones basadas en la naturaleza, como cuatro trampas flotantes en puntos estratégicos del río, y el plan maestro para la restauración del humedal El Ahogado, el cual ha sido invadido por múltiples construcciones, con tiraderos de escombro y otros residuos que agravan la situación de los contaminantes en la zona de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.

Además, las autoridades contemplan la elaboración de un estudio técnico–justificativo para un decreto de zona de restauración ecológica, con el fin de concretar su recuperación.

SV