Aplican 13 mil vacunas en penal de Puente Grande

El Gobierno de Jalisco informó que fueron aplicadas cerca de 13 mil vacunas tanto a personas privadas de la libertad como al personal de la dirección en el complejo penitenciario de Puente Grande.

Las dosis fueron aplicadas como parte de una jornada gestionada por la coordinación médica de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES) y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

CORTESÍA

El programa de vacunación universal de la SSJ incluyó tanto dosis de inyecciones contra el COVID al igual que vacunas contra la influenza y el sarampión, las cuales fueron aplicadas en los cuatro reclusorios del complejo.

La dependencia estatal señaló que en el Reclusorio Preventivo y en el Metropolitano fueron aplicadas en cada uno 6 mil vacunas, mientras que en la Comisaría de Prisión Preventiva y el Reclusorio Femenil sumaron 500 dosis en cada uno.

Esta acción para prevenir enfermedades y optimizar la estancia de las personas privadas de la libertad en los reclusorios del Estado y afirmó que forma parte de la estrategia integral de reinserción social con apego irrestricto a los derechos humanos.

