Anuncian Colecta Anual de Cáritas de Guadalajara 2026

La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a los jaliscienses a participar en la Colecta Anual de Cáritas Diocesana de Guadalajara 2026 , con la cual se atiende a las personas más vulnerables.

El próximo 17 de mayo, a través de las parroquias diocesanas de Guadalajara, se llevará a cabo esta colecta anual en el marco de la Semana de la Caridad.

Cáritas es una organización sin fines de lucro que atiende a grupos en situación de vulnerabilidad mediante asistencia médica, alimentaria y otros servicios de primera necesidad.

Durante 2025, la organización realizó 75 mil 385 servicios , que incluyeron la entrega de medicamentos, despensas, estudios clínicos, vestimenta, así como cirugías a menores, apoyo para vivienda y atención a personas damnificadas.

Además, a través de sus 16 comedores parroquiales activos (9 urbanos y 7 foráneos), sirvió más de 115 mil platillos a personas que lo necesitan.

La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a las parroquias, comunidades y fieles a sumarse generosamente a la Semana de la Caridad , haciendo presente el amor y la esperanza en quienes atraviesan alguna necesidad.

¿Cómo ayudar?

Santander

Cuenta: 65-50044153-6

CLABE: 014320655004415369

BBVA México

Cuenta: 0480234370

CLABE: 012320004802343707

SV