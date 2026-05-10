Anuncian Colecta Anual de Cáritas de Guadalajara 2026

La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a los jaliscienses a participar en la Colecta Anual de Cáritas Diocesana de Guadalajara 2026, con la cual se atiende a las personas más vulnerables.El próximo 17 de mayo, a través de las parroquias diocesanas de Guadalajara, se llevará a cabo esta colecta anual en el marco de la Semana de la Caridad.Cáritas es una organización sin fines de lucro que atiende a grupos en situación de vulnerabilidad mediante asistencia médica, alimentaria y otros servicios de primera necesidad.Durante 2025, la organización realizó 75 mil 385 servicios, que incluyeron la entrega de medicamentos, despensas, estudios clínicos, vestimenta, así como cirugías a menores, apoyo para vivienda y atención a personas damnificadas.Además, a través de sus 16 comedores parroquiales activos (9 urbanos y 7 foráneos), sirvió más de 115 mil platillos a personas que lo necesitan.La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a las parroquias, comunidades y fieles a sumarse generosamente a la Semana de la Caridad, haciendo presente el amor y la esperanza en quienes atraviesan alguna necesidad.SantanderBBVA MéxicoSV