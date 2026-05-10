Domingo, 10 de Mayo 2026

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Anuncian Colecta Anual de Cáritas de Guadalajara 2026

El próximo 17 de mayo se realizará la colecta en las parroquias diocesanas, en el marco de la Semana de la Caridad.

Por: Jorge Velazco

La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a las parroquias, comunidades y fieles a sumarse generosamente a la Semana de la Caridad. CORTESÍA.

La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a las parroquias, comunidades y fieles a sumarse generosamente a la Semana de la Caridad. CORTESÍA.

La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a los jaliscienses a participar en la Colecta Anual de Cáritas Diocesana de Guadalajara 2026, con la cual se atiende a las personas más vulnerables.

El próximo 17 de mayo, a través de las parroquias diocesanas de Guadalajara, se llevará a cabo esta colecta anual en el marco de la Semana de la Caridad.

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Cáritas es una organización sin fines de lucro que atiende a grupos en situación de vulnerabilidad mediante asistencia médica, alimentaria y otros servicios de primera necesidad.

Durante 2025, la organización realizó 75 mil 385 servicios, que incluyeron la entrega de medicamentos, despensas, estudios clínicos, vestimenta, así como cirugías a menores, apoyo para vivienda y atención a personas damnificadas.

Además, a través de sus 16 comedores parroquiales activos (9 urbanos y 7 foráneos), sirvió más de 115 mil platillos a personas que lo necesitan.

La Arquidiócesis de Guadalajara invitó a las parroquias, comunidades y fieles a sumarse generosamente a la Semana de la Caridad, haciendo presente el amor y la esperanza en quienes atraviesan alguna necesidad.

¿Cómo ayudar?

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