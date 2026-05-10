Aunque han externado sus denuncias con personal del cementerio y del Gobierno de Guadalajara, visitantes reclamaron que las malas condiciones y la inseguridad persisten en el Panteón de Mezquitán. Reclamaron que presentan sus reportes siempre que visitan el lugar, pero no son atendidos “y hasta pensamos que los tiran a la basura porque cada vez está peor”.

Isis Zavala visita con regularidad la tumba de su tía, abuelita y bisabuela y lamentó que “las instalaciones no están muy limpias”. Comentó que las áreas comunes y las jardineras están sucias. “Hacemos reportes a cada rato de cómo están las instalaciones, porque se supone que se está pagando para que se tengan en buenas condiciones, pero siempre que venimos está peor. Cortaron el árbol que daba toda la sombra”, dijo.

Beatriz, su tía, relató que en cada visita se encargan de recoger la basura y de limpiar los montículos de tierra que se acumulan alrededor de la tumba de sus familiares. Externó que pagan alrededor de mil pesos en mantenimiento e impuestos al año, pero las malas condiciones persisten. “A ver si ya nos hacen caso en el Ayuntamiento, para que ya limpien. Llegamos y hacemos el reporte en las oficinas. Nada más lo agarran y lo tiran a la basura, creemos, cuando nos damos la vuelta”, lamentó.

En ese sentido, Cuauhtémoc Barrera denunció el pasado 14 de abril que los jardines están llenos de maleza de huizapol. También han presentado sus reportes, pero “el matorral sigue igual. No han atendido nada”, afirmó.

Elizabeth Mendoza, quien visitaba a su mamá, María de Jesús, en compañía de su familia, expresó que los jardines están llenos de basura, además de que no se les da mantenimiento y se deja crecer sin control el zacate. Tampoco se cuidan las criptas, pues algunas se encuentran abiertas y tienen una profundidad considerable, “y es un peligro para niños pequeños y adultos mayores”, además de que no hay fuentes de agua para regar las flores, aseguró.

“Pediríamos que pongan más atención en la limpieza del panteón. Aunque pagamos, mi papá viene todas las semanas a limpiar, a quitar el zacate y a arreglar la tumba de mi mamá, pero le falta mucha limpieza y mantenimiento al panteón”, manifestó.

Mantenemos acciones constantes de mantenimiento en los cinco panteones municipales: Gobierno de Guadalajara

Consultados por este medio acerca de las labores de mantenimiento que realizan en el Panteón de Mezquitán, el Gobierno de Guadalajara reiteró que llevan a cabo trabajos constantes en los cinco cementerios a cargo del municipio: Guadalajara, Jardín, San Andrés, San Joaquín y Mezquitán.

Mediante de una ficha informativa compartida el pasado 10 de abril, el Ayuntamiento enfatizó que en este último, hasta marzo de 2026, se llevaron a cabo la poda de cuatro árboles, barrido de 12 mil metros cuadrados, recolección de tres mil metros cúbicos de basura y residuos, pintado de bardas, mantenimiento menor de las oficinas, limpieza de pilas y rellenos de tres mil floreros con tierra (como una medida de prevención contra el dengue) y el desbroce de 16 mil metros cuadrados.

Con estas acciones se busca garantizar un servicio de calidad y eficiente a los visitantes, además de brindar seguridad durante fechas especiales como el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de Muertos, así como durante días cotidianos, puntualizó el Ayuntamiento.

MF