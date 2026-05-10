Obras viales en Guadalajara concluirán a finales de mayo

Con un avance del 70% en las obras que se llevan a cabo en las avenidas Hidalgo, Vallarta, Lázaro Cárdenas y República, el director de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara, Juan Carlos Arauz Abarca, aseguró que los trabajos concluirán a finales de mayo. Las labores contemplan sustitución de pavimento, balizamiento, colocación de vialetas, entre otros.

Trabajos buscan mejorar la movilidad en Guadalajara

Las obras priorizan la rehabilitación integral de vialidades que conectan el centro y el poniente de Guadalajara, indicó el funcionario.

“En términos generales, tenemos el mes de mayo para concluir todas las obras, con todos su detalles, y estamos cuidando también cada uno de los contratos con sus alcances […]. Lo que buscamos es optimizar nuestras acciones, por lo que nuestras cuadrillas se encuentran trabajando en jornadas nocturnas. Solamente pedirles un poco de paciencia, la idea es que estas vialidades estén completas en el trayecto de este mes”, reiteró.

Avenida Vallarta registra avance del 85%

En avenida Vallarta se realizan trabajos en el tramo de Enrique Díaz de León hasta avenida Inglaterra, en el límite municipal con Zapopan. Ya llevaron a cabo acciones de fresado y recarpeteo hasta la Glorieta Minerva; registran un avance del 85 por ciento en pavimentación, balizamiento con pintura termoplástica y colocación de vialetas para reforzar la seguridad vial.

Avenida Hidalgo alcanza casi el 90% de avance

En avenida Hidalgo, desde López Mateos hasta la calle Contreras Medellín, se realiza renivelación de pozos de visita y bocas de tormenta, así como el confinamiento del carril exclusivo y balizamiento. El reencarpetado presenta un avance cercano al 90%.

República recibe mejoras en infraestructura y banquetas

En avenida República, en tanto, se sustituyó una superficie de adoquín deteriorada por concreto estampado. También se trabaja en banquetas e infraestructura hidráulica, sanitaria y de servicios; las labores se hacen tanto en el día como en la noche.

Lázaro Cárdenas se interviene junto con la SIOP

Por último, en Lázaro Cárdenas, desde Fuelle hasta los límites con Zapopan, Arauz Abarca detalló que le realiza una rehabilitación integral de la mano con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), encargada de los carriles centrales.

El Ayuntamiento tapatío emprendió trabajos de balizamiento en éstos y en las laterales, así como intervenciones en barreras de protección, repavimentación en lomos de puentes, colocación de vialetas y adecuaciones en accesos para incorporarse a la vialidad.

Camellón central tendrá nueva vegetación

El director añadió que se rehabilita el camellón central con la colocación de vegetación de bajo mantenimiento, como suculentas y agaves. El objetivo es mejorar la imagen urbana de la avenida y facilitar su conservación.

GOBIERNO DE GUADALAJARA

EE