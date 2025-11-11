El secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, aseguró que las investigaciones por el asesinato de dos mujeres policías viales, avanzan con información suficiente para dar con los responsables.

El secretario confirmó la versión que señala que el asesinato habría ocurrido tras la detención de un vehículo con vidrios polarizados, y aseguró que se mantienen operativos conjuntos con la Fiscalía Estatal en toda la zona donde ocurrieron los hechos a fin de dar con los responsables, de quienes se tienen distintos indicios recopilados en tres puntos clave.

El funcionario detalló que la agresión se registró en inmediaciones de una gasolinera de la zona conocida como Gas Perla, donde las agentes interceptaron al vehículo, que también llevaba polarizados al frente, violando las disposiciones de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado. Posteriormente, los ocupantes del automóvil sometieron a las oficiales y les quitaron la vida.

"Todo fue aquí en las inmediaciones donde nos encontramos, prácticamente al cruce de la gasera, en donde detienen a un vehículo con vidrios polarizados. Descienden varios sujetos y posteriormente ya es una serie de posibles hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, en donde al final privan de la vida a las compañeras, las cuales estaban en la parte posterior de la camioneta, en la caja", explicó.

Juan Pablo Hernández indicó que hasta el momento se tienen identificados al menos un par de vehículos involucrados y alrededor de cuatro presuntos agresores, y añadió que las primeras indagatorias permitieron establecer tres puntos con posibles indicios, los cuales están siendo procesados por peritos y equipos de investigación en coordinación con la Fiscalía Estatal.

"Ahorita en coordinación con Fiscalía ya estamos realizando las investigaciones; tenemos cuando menos un par de vehículos posiblemente involucrados y alrededor de cuatro sujetos. De momento el operativo de búsqueda se encuentra activo y tenemos bastantes indicios e información para dar con los responsables", afirmó.

El secretario puntualizó que se investiga si las policías fueron asesinadas con sus propias armas de cargo, ya que los responsables se las llevaron, junto con los aros aprehensores. Descartó, sin embargo, que las víctimas hubieran estado esposadas.

"Los delincuentes se llevaron las armas de las compañeras y los aros aprehensores, y es por arma de fuego la causa de la muerte. Se descarta que contaran con aros aprehensores en sus muñecas", explicó.

El secretario subrayó que las oficiales, con más de siete años de servicio, contaban con un expediente limpio y eran reconocidas por su desempeño. Enfatizó que no existen indicios que relacionen su homicidio con represalias personales o con otras detenciones recientes de presuntos criminales.

"Eran dos compañeras con cerca de siete años y medio de servicio, tenían un expediente limpio, se descarta cualquier otro tipo de situación que pudiera ser por alguna represalia. Las compañeras hacían muy bien su trabajo, eran muy productivas, disciplinadas y siempre llegaban temprano. Es la información que tenemos por parte de sus mandos", aseguró.

"Todo parece indicar que es algo relacionado con el ejercicio de sus funciones dentro de su trabajo, probablemente la molestia de algunas personas que pudieron haber sido infraccionadas y de ahí se desprende todo", precisó.

El funcionario indicó que no se descarta la participación de una célula delictiva que opera en la zona, por lo que las labores de investigación se extendieron a colonias aledañas como San Martín de las Flores, San Martín de Arriba y San Pedrito. Además, reiteró que todos los protocolos de actuación fueron seguidos por las agentes y que no fueron dejadas en estado de vulnerabilidad.

"Pudiera tratarse de una célula delictiva, estamos en investigación en toda esta zona, hasta las colonias aledañas. Todos los compañeros traen su equipo, sus armas y su equipo de trabajo; en la medida de lo posible hay recorridos siempre cercanos", puntualizó.

El secretario de Seguridad informó que el área pericial analiza los casquillos encontrados en los tres puntos de interés, los cuales corresponden al uso de armas cortas. Dijo que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación y que el compromiso de la dependencia es localizar y detener a los responsables.

"Tenemos muchos indicios, algunos pudieran estar relacionados con los causantes. En cuanto Periciales haga el levantamiento de los casquillos podremos determinar el calibre exacto. Desde luego se apoyará a las familias de las compañeras", concluyó.

Por su parte, el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, afirmó que se realizan todos los peritajes correspondientes por parte del Ministerio Público, incluyendo análisis de videograbaciones de cámaras cercanas, para dar con los causantes.

