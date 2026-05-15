Desde el día de ayer elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) realizan labores para encontrar a tres personas quienes tuvieron un percance al pasear en una pequeña embarcación del lago de un hotel resort del municipio de Mascota.

Aunque las labores de búsqueda en el llamado Lago de Juanacatlán se suspendieron caída la noche, desde temprana hora se reiniciaron los trabajos este viernes.

Como parte del operativo, se trabaja en coordinación con personal especializado en rescate acuático y buceo, así como con buzos voluntarios que se han sumado a las acciones de localización.

Además, se mantiene una coordinación permanente con autoridades municipales y corporaciones de emergencia de la región, fortaleciendo el despliegue operativo en la zona, dijo la UEPCBJ.

"Desde ayer se realizan inmersiones para la búsqueda de tres personas que permanecen desaparecidas. Para estas labores, se reforzó el estado de fuerza con 20 oficiales y 20 buzos especializados, quienes efectúan barridos subacuáticos en distintos puntos de la laguna", explicó la Unidad Estatal.

Estas acciones, añadió, se realizan de manera conjunta con el objetivo de agilizar la localización y brindar apoyo a las familias afectadas.

Los hechos se reportaron alrededor de las 13:30 horas de ayer jueves, cuando se informó que siete personas (cuatro adultos y tres menores de edad) realizaban un paseo a bordo de una lancha, la cual comenzó a hundirse por causas, hasta el momento, desconocidas.

Empleados del lugar lograron rescatar con vida a dos adultos y un menor, además del cuerpo de otro menor que también viajaba en la lancha.

Las labores continúan este viernes para ubicar a las tres personas aún desaparecidas: dos adultos y una menor de edad.

MF