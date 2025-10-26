Domingo, 26 de Octubre 2025

Jalisco |

Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 27 de octubre al 1 de noviembre

Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana

Por: El Informador

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2025. Los costos, que varían dependiendo del municipio, se actualizan cada semana con el objetivo de cuidar la economía de los hogares y fomentar un mercado energético más transparente.

Estas revisiones periódicas tienen como finalidad garantizar que los usuarios paguen precios justos por el combustible. Por ello, se invita a la ciudadanía a consultar de manera constante las tarifas aplicables en su zona, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y promover una mayor equidad en el sector energético.

Costos del Gas LP en Jalisco del 27 de octubre al 1 de noviembre

Lagos de Moreno

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.48
  • Precio por litro más IVA: $11.06

Puerto Vallarta

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.69
  • Precio por litro más IVA: $11.17

El Salto

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.98
  • Precio por litro más IVA: $10.79

Guadalajara

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.98
  • Precio por litro más IVA: $10.79

Tonalá

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.98
  • Precio por litro más IVA: $10.79

Tlaquepaque

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.98
  • Precio por litro más IVA: $10.79

Tlajomulco

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.98
  • Precio por litro más IVA: $10.79

Zapopan

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.98
  • Precio por litro más IVA: $10.79

Zapotlán

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.98
  • Precio por litro más IVA: $10.79

Zapotlanejo

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.65
  • Precio por litro más IVA: $10.61

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE. 

Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.

