Alistan simulacro de bloqueos terrestres en vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara

Con el objetivo de reforzar la coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno en Jalisco ante hechos de violencia, -como los ocurridos el pasado 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG)-, autoridades llevarán a cabo un simulacro masivo de bloqueos terrestres en varias vialidades y puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el próximo lunes 13 de julio, a partir de las 13:00 horas. Hicieron un llamado a no alarmarse ante el despliegue de elementos y unidades de seguridad en la metrópoli y a estar atentos a la información oficial.

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La actividad se dio a conocer el pasado jueves y se trata de una propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque no se ofrecieron mayores detalles, la Comisaría de Zapopan informó que el simulacro se llevará a cabo en siete puntos del AMG. El objetivo, afirmaron autoridades en la rueda de prensa del pasado 9 de julio, es poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de los cuerpos de seguridad ante posibles bloqueos en las vías de comunicación.

Simulacro permitirá evaluar protocolos entre autoridades estatales y federales

El coordinador estratégico de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, indicó que el simulacro no responde a un hecho en particular ni está relacionado con el señalamiento por parte de Estados Unidos, en el que advierte que Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, e hijastro de Oseguera Cervantes, asumió como líder del Cártel Nueva Generación (CNG). Sin embargo, el funcionario reconoció que Jalisco siempre está en alerta ante cualquier hecho delictivo.

El simulacro llega luego de que el Gabinete de Seguridad del Estado y la Quinta Región Militar acordaran llevarlo a cabo. “No tenemos información de que Jalisco esté en alerta, pero queremos estar siempre preparados. Es muy importante estar preparados, que todas las autoridades sepan qué hacer en caso de alguna eventualidad, de la naturaleza que sea, de carácter de seguridad”, comentó Alarcón Estrada.

El antecedente de febrero mantiene activa la estrategia de seguridad en Jalisco

El pasado 22 de febrero, la AMG vivió una jornada de violencia que obligó a negocios a cerrar, a suspender actividades y clases en escuelas, así como recorridos del transporte público, y a ciudadanos a no salir de sus hogares . Se registraron quema de vehículos, ponchallantas en varias vialidades y ataques armados contra elementos de seguridad en distintos puntos de la metrópoli y al interior de Jalisco. Ante la respuesta del CNG por la muerte de su líder, el Gobierno del Estado emitió el código rojo, con lo que alertaba a la población sobre los riesgos de salir a la calle e implementaba un fuerte operativo de seguridad.

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Los Gobiernos del Estado y Federal desplegaron alrededor de 10 mil militares y elementos de seguridad en Jalisco para hacer frente a los integrantes del grupo delictivo. La respuesta gubernamental, según la versión oficial, logró contener la violencia en los días posteriores, pues Jalisco y su área metropolitana regresaron a la cotidianidad y FIFA mantuvo el Mundial 2026 en Guadalajara tras la caída de “El Mencho”.

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