Seis personas fueron imputadas por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y robo equiparado, luego de ser detenidas por elementos de la Policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga cuando presuntamente manipulaban una motocicleta con reporte de robo en la colonia Lomas del Sur.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Jalisco, los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia realizado por policías municipales, quienes detectaron a varios individuos alrededor de una motocicleta. Al aproximarse para realizar una inspección, los oficiales observaron una actitud considerada sospechosa, por lo que procedieron a revisar tanto a las personas como al vehículo.

Durante la intervención, los agentes localizaron entre las pertenencias de los ahora imputados diversos envoltorios con material que presentaba características similares a las de una droga. Además, tras verificar los datos de la motocicleta, confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

Los detenidos fueron identificados por la autoridad como Hugo Javier “N”, Alan Heriberto “N”, Jacobo “B”, Jeu “N”, Julián “N” y Marcos Antonio “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía informó que, una vez que un juez calificó de legal la detención, los seis imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia en la que se resolverá su posible vinculación a proceso fue programada para el próximo 15 de julio.

Como parte de las indagatorias, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, obtuvo una orden judicial para realizar un cateo en un taller de motocicletas ubicado en la misma colonia Lomas del Sur, sitio al que, de acuerdo con las primeras investigaciones, presuntamente pretendían ingresar la motocicleta asegurada al momento de la detención.

El operativo se llevó a cabo el pasado 9 de julio y permitió el aseguramiento de nueve motocicletas que presentaban diversas irregularidades en sus números de serie. Asimismo, fueron localizadas placas de circulación de automóviles con reporte de robo, motores de distintos vehículos cuya procedencia será investigada y ocho envoltorios con una sustancia cristalina con características similares a las de la droga conocida como cristal.

Todos los indicios, así como el inmueble intervenido, quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

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OB