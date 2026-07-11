Capturan a dos sujetos armados en la colonia Barragán Hernández, en Guadalajara

Luego de una breve persecución vehicular en calles de la colonia Barragán Hernández, en Guadalajara, dos hombres fueron detenidos por policías del Escuadrón Motorizado GAMAS de la Comisaría tapatía por portación de arma de fuego. Los sujetos, identificados como Christian ‘N’ y Ángel ‘N’ de 31 y 23 años, respectivamente, intentaron escapar de la policía a bordo de una motocicleta.

Te puede interesar: Imputan a seis personas por presunto robo de motocicletas en Tlajomulco

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de la calle Bartolomé de las Casas y la avenida R. Michel, en la referida colonia, cuando se percataron de dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta. Ambos, al ver a los policías, huyeron del lugar e ignoraron la orden policial de detenerse.

Policías frustran la huida de dos sospechosos

Tras una persecución, fueron interceptados y, tras realizar la inspección de seguridad, les aseguraron un arma de fuego calibre .25, así como un cargador. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes.

La madrugada de este sábado se registró un hecho de violencia relacionado con la portación de un arma de fuego. Un hombre falleció y dos personas resultaron lesionadas por impactos de bala en un centro nocturno en la colonia La Penal, en Guadalajara.

Investigan ataque armado que dejó un muerto en Guadalajara

El ataque a balazos se registró alrededor de las 02:30 horas y, de acuerdo con información de la Comisaría tapatía, cuatro clientes se negaban a pagar la cuenta, por lo que se enfrascaron en una riña con empleados del lugar.

Un hombre de 27 años falleció en el lugar por un impacto de bala en el rostro; una mujer de 26 años sufrió una herida en el abdomen, mientras que un mesero resultó lesionado en el pómulo derecho y acudió por sus propios medios a un centro de salud. Rafael ‘N’, de 41 años, fue detenido y señalado como presunto portador del arma de fuego.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP