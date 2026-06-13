El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) representado por el maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya, Secretario General de la Sección 16 del SNTE y el maestro Iván Ilich González Contreras, Secretario General de la Sección 47 del SNTE, comunicaron su posicionamiento respecto al Pliego Nacional de Demandas (PND 2025 y 2026) otorgado por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, los dos representantes abordaron y atendieron los temas propuestos en una rueda de prensa en la que se transmitió la estrategia de lucha con causas fundacionales, principios y valores democráticos que representa el SNTE a nivel nacional y estatal. Entre los puntos clave tocados en la sesión se encuentran:

La confirmación de la legitimidad democrática y legal del SNTE como r epresentación mayoritaria de los trabajadores de la educación.

La aclaración subrayada de que las compañeras y compañeros del SNTE están trabajando normalmente en las aulas , cumpliendo con responsabilidad y compromiso profesional; en cambio, quienes están convocando a privar del derecho a la educación de los alumnos, representan menos del 8% del gremio en todo el territorio mexicano, que en Jalisco, aseguran, es un grupo muy reducido.

, cumpliendo con responsabilidad y compromiso profesional; en cambio, quienes están convocando a privar del derecho a la educación de los alumnos, representan menos del 8% del gremio en todo el territorio mexicano, que en Jalisco, aseguran, es un grupo muy reducido. El anuncio de la participación en la Consulta Nacional con el objetivo de que se escuchen las opiniones de maestras y maestros sobre los cambios a la normatividad que regule la profesión docente. Además de la impulsión de un nuevo sistema que sustituya al USICAMM por un modelo transparente y garante de los derechos de maestras y maestros.

con el objetivo de que se escuchen las opiniones de maestras y maestros sobre los cambios a la normatividad que regule la profesión docente. Además de la impulsión de un nuevo sistema que sustituya al USICAMM por un modelo transparente y garante de los derechos de maestras y maestros. Así mismo, se propone reformar los dos regímenes de pensiones establecidos en la Ley del ISSSTE con datos actuariales y corridas financieras que tienen viabilidad financiera, legislativa y política. La propuesta ya fue entregada a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El SNTE está a la espera de la mesa de trabajo para su análisis puntual.

De igual forma, el SNTE informó los resultados conseguidos en su lucha por otorgar bienestar a los trabajadores de la educación. Entre los avances más significativos destacan:

La consolidación del despegue salarial entre niveles y funciones, garantizando que cada categoría reciba una compensación justa y proporcional a su responsabilidad.

entre niveles y funciones, garantizando que cada categoría reciba una compensación justa y proporcional a su responsabilidad. Incrementos directos al sueldo base que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente a los retos económicos actuales.

que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente a los retos económicos actuales. La mejora continua de las prestaciones genéricas y específicas, ampliando la red de seguridad social y económica de los agremiados. De igual manera, la búsqueda de mejores condiciones de vida; la defensa de nuestro salario como lucha permanente e irrenunciable.

genéricas y específicas, ampliando la red de seguridad social y económica de los agremiados. De igual manera, la búsqueda de mejores condiciones de vida; la defensa de nuestro salario como lucha permanente e irrenunciable. El uso de la democracia directa, la consulta constante y el diálogo transparente y firme con el gobierno tanto estatal como federa l. Ya que dicha fórmula "ha permitido hacer historia con grandes victorias" como cerca de un millón de basificaciones y aumentos salariales que superan la inflación. Por ese lado, el SNTE recalcó que el incremento más reciente (9% retroactivo a enero, que llegará al 10% en septiembre) es el más alto conseguido por cualquier sindicato en 2025.

l. Ya que dicha fórmula "ha permitido hacer historia con grandes victorias" como cerca de un millón de basificaciones y aumentos salariales que superan la inflación. Por ese lado, el SNTE recalcó que el incremento más reciente (9% retroactivo a enero, que llegará al 10% en septiembre) es el más alto conseguido por cualquier sindicato en 2025. La lucha por la reforma de las pensiones y la transformación a fondo de la USICAMM, "porque el esfuerzo diario del trabajador merece ser valorado".

Por último, los representantes del SNTE prometieron seguir defendiendo los derechos de compañeras y compañeros, blindando cada logro y asegurando el bienestar de todas y todos.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp***

OB