El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) representado por el maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya, Secretario General de la Sección 16 del SNTE y el maestro Iván Ilich González Contreras, Secretario General de la Sección 47 del SNTE, comunicaron su posicionamiento respecto al Pliego Nacional de Demandas (PND 2025 y 2026) otorgado por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.En ese sentido, los dos representantes abordaron y atendieron los temas propuestos en una rueda de prensa en la que se transmitió la estrategia de lucha con causas fundacionales, principios y valores democráticos que representa el SNTE a nivel nacional y estatal. Entre los puntos clave tocados en la sesión se encuentran:De igual forma, el SNTE informó los resultados conseguidos en su lucha por otorgar bienestar a los trabajadores de la educación. Entre los avances más significativos destacan:Por último, los representantes del SNTE prometieron seguir defendiendo los derechos de compañeras y compañeros, blindando cada logro y asegurando el bienestar de todas y todos.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp***OB