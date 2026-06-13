Sábado, 13 de Junio 2026

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SNTE se posiciona frente a respuesta de Sheinbaum al Pliego Nacional de Demandas

El Secretario General de la Sección 16 del SNTE y el Secretario General de la Sección 47 del SNTE sostuvieron una rueda de prensa para comunicar su posicionamiento

Por: El Informador

Los maestros Mayorga y González durante la rueda de prensa sobre el posicionamiento respecto al PND 2025 y 2026. ESPECIAL

Los maestros Mayorga y González durante la rueda de prensa sobre el posicionamiento respecto al PND 2025 y 2026. ESPECIAL

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) representado por el maestro Leonel de Jesús Mayorga Anaya, Secretario General de la Sección 16 del SNTE y el maestro Iván Ilich González Contreras, Secretario General de la Sección 47 del SNTE, comunicaron su posicionamiento respecto al Pliego Nacional de Demandas (PND 2025 y 2026) otorgado por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, los dos representantes abordaron y atendieron los temas propuestos en una rueda de prensa en la que se transmitió la estrategia de lucha con causas fundacionales, principios y valores democráticos que representa el SNTE a nivel nacional y estatal. Entre los puntos clave tocados en la sesión se encuentran:

  • La confirmación de la legitimidad democrática y legal del SNTE como representación mayoritaria de los trabajadores de la educación.
  • La aclaración subrayada de que las compañeras y compañeros del SNTE están trabajando normalmente en las aulas, cumpliendo con responsabilidad y compromiso profesional; en cambio, quienes están convocando a privar del derecho a la educación de los alumnos, representan menos del 8% del gremio en todo el territorio mexicano, que en Jalisco, aseguran, es un grupo muy reducido.
  • El anuncio de la participación en la Consulta Nacional con el objetivo de que se escuchen las opiniones de maestras y maestros sobre los cambios a la normatividad que regule la profesión docente. Además de la impulsión de un nuevo sistema que sustituya al USICAMM por un modelo transparente y garante de los derechos de maestras y maestros.
  • Así mismo, se propone reformar los dos regímenes de pensiones establecidos en la Ley del ISSSTE con datos actuariales y corridas financieras que tienen viabilidad financiera, legislativa y política. La propuesta ya fue entregada a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El SNTE está a la espera de la mesa de trabajo para su análisis puntual.

De igual forma, el SNTE informó los resultados conseguidos en su lucha por otorgar bienestar a los trabajadores de la educación. Entre los avances más significativos destacan:

  • La consolidación del despegue salarial entre niveles y funciones, garantizando que cada categoría reciba una compensación justa y proporcional a su responsabilidad.
  • Incrementos directos al sueldo base que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente a los retos económicos actuales.
  • La mejora continua de las prestaciones genéricas y específicas, ampliando la red de seguridad social y económica de los agremiados. De igual manera, la búsqueda de mejores condiciones de vida; la defensa de nuestro salario como lucha permanente e irrenunciable.
  • El uso de la democracia directa, la consulta constante y el diálogo transparente y firme con el gobierno tanto estatal como federal. Ya que dicha fórmula "ha permitido hacer historia con grandes victorias" como cerca de un millón de basificaciones y aumentos salariales que superan la inflación. Por ese lado, el SNTE recalcó que el incremento más reciente (9% retroactivo a enero, que llegará al 10% en septiembre) es el más alto conseguido por cualquier sindicato en 2025.
  • La lucha por la reforma de las pensiones y la transformación a fondo de la USICAMM, "porque el esfuerzo diario del trabajador merece ser valorado".

Por último, los representantes del SNTE prometieron seguir defendiendo los derechos de compañeras y compañeros, blindando cada logro y asegurando el bienestar de todas y todos.

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