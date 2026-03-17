Alejandro Fernández y Benito Santos serán parte de Volvo Fashion Week México

Guadalajara será sede por primera vez de Volvo Fashion Week México (VFWMx), encuentro que del 14 al 17 de abril reunirá a diseñadores, marcas y creativos en distintos espacios de la ciudad, con una programación que busca visibilizar el trabajo del diseño contemporáneo y fortalecer el diálogo entre moda, cultura y territorio.

El anuncio de la llegada del evento se realizó previamente durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, y marca la incorporación de la capital jalisciense a la agenda nacional de una plataforma que apuesta por descentralizar la actividad de la moda y ampliar sus escenarios fuera de los circuitos tradicionales.

En esta edición, Guadalajara funcionará como punto de encuentro para propuestas consolidadas y emergentes que reflejan distintas perspectivas del diseño mexicano actual.

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Diseñadores y marcas protagonizan 12 desfiles en VFWMx Guadalajara

La agenda contempla 12 presentaciones a cargo de Abel López, Alfredo Martínez, Arre —proyecto impulsado por Alejandro Fernández—, Benito Santos, Calderoni, Hackett London, Julia y Renata, Antonio Zaragoza de Liberal Youth Ministry, Jonathan Morales de No Name, Olmos y Flores, María Islas de Sentimiento y Vanebon, quienes mostrarán colecciones en una serie de sedes distribuidas en la ciudad.

VFWMx convierte Guadalajara en pasarela urbana y cultural

El encuentro propone un recorrido por espacios emblemáticos de Guadalajara, integrando locaciones como el Edificio Arroniz, Midtown Guadalajara, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Sala Roxy y el Teatro Degollado .

La elección de estos recintos plantea un diálogo entre arquitectura, espacio público y moda, colocando al diseño como una expresión cultural vinculada al entorno urbano.

VFWMx

VFWMx impulsa a Jalisco como epicentro del diseño mexicano

La presencia de VFWMx en la ciudad también responde a una intención de proyectar a Jalisco a través de sus industrias creativas, reconociendo el crecimiento de su comunidad de diseñadores y su papel dentro del panorama nacional.

En este contexto, el evento busca generar conexiones entre talento local y plataformas de exhibición que permitan ampliar la circulación del diseño mexicano.

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