Alejandro Fernández y Benito Santos serán parte de Volvo Fashion Week México

Guadalajara será sede por primera vez de Volvo Fashion Week México (VFWMx), encuentro que del 14 al 17 de abril reunirá a diseñadores, marcas y creativos en distintos espacios de la ciudad, con una programación que busca visibilizar el trabajo del diseño contemporáneo y fortalecer el diálogo entre moda, cultura y territorio. El anuncio de la llegada del evento se realizó previamente durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, y marca la incorporación de la capital jalisciense a la agenda nacional de una plataforma que apuesta por descentralizar la actividad de la moda y ampliar sus escenarios fuera de los circuitos tradicionales. En esta edición, Guadalajara funcionará como punto de encuentro para propuestas consolidadas y emergentes que reflejan distintas perspectivas del diseño mexicano actual. La agenda contempla 12 presentaciones a cargo de Abel López, Alfredo Martínez, Arre —proyecto impulsado por Alejandro Fernández—, Benito Santos, Calderoni, Hackett London, Julia y Renata, Antonio Zaragoza de Liberal Youth Ministry, Jonathan Morales de No Name, Olmos y Flores, María Islas de Sentimiento y Vanebon, quienes mostrarán colecciones en una serie de sedes distribuidas en la ciudad. El encuentro propone un recorrido por espacios emblemáticos de Guadalajara, integrando locaciones como el Edificio Arroniz, Midtown Guadalajara, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Sala Roxy y el Teatro Degollado. La elección de estos recintos plantea un diálogo entre arquitectura, espacio público y moda, colocando al diseño como una expresión cultural vinculada al entorno urbano. La presencia de VFWMx en la ciudad también responde a una intención de proyectar a Jalisco a través de sus industrias creativas, reconociendo el crecimiento de su comunidad de diseñadores y su papel dentro del panorama nacional. En este contexto, el evento busca generar conexiones entre talento local y plataformas de exhibición que permitan ampliar la circulación del diseño mexicano. EE