Alejandro Fernández en La Minerva: cierras viales y cómo llegar en transporte público

¿Vas al esperado concierto de Alejandro Fernández en Guadalajara? Prepárate muy bien, porque este magno evento gratuito por el Mundial 2026 cambiará por completo la rutina de la ciudad. Conoce aquí los horarios exactos, los cierres viales programados y las mejores rutas en transporte público para disfrutar sin contratiempos.

El próximo jueves 25 de junio, la icónica Glorieta de La Minerva se vestirá de gala para recibir a uno de los máximos exponentes de la música mexicana contemporánea, en una noche que promete ser verdaderamente histórica para todos los tapatíos.

"El Potrillo" ofrecerá un concierto completamente gratuito al aire libre en punto de las 21:00 horas, un evento masivo que tiene el firme propósito de reunir a miles de habitantes locales y turistas internacionales en un ambiente inigualable de celebración.

Esta magna presentación musical forma parte integral de las celebraciones culturales organizadas en el marco de la justa deportiva global.

Cierres viales: Lo que debes saber antes de salir

Debido a la enorme magnitud del evento y la afluencia esperada, las autoridades del estado de Jalisco han anunciado un operativo especial de seguridad que incluye cortes a la circulación en todas las zonas aledañas al emblemático monumento.

Las principales avenidas que convergen directamente en la glorieta, tales como la Avenida Vallarta y la Avenida López Mateos, experimentarán cierres preventivos desde tempranas horas del jueves para comenzar con el montaje final del escenario y las pantallas.

Por este motivo, se recomienda encarecidamente a todos los automovilistas buscar rutas alternas con anticipación y evitar acercarse al polígono restringido si no tienen planeado asistir al espectáculo musical de esa noche, para no generar cuellos de botella.

El objetivo principal de estas estrictas restricciones viales es garantizar en todo momento la seguridad integral de los peatones, quienes seguramente comenzarán a congregarse desde la tarde para asegurar un buen lugar cerca de la tarima principal.

¿Cómo llegar en transporte público sin estrés?

Para evitar el caos vehicular y el estrés innecesario de buscar un lugar de estacionamiento, la mejor alternativa para arribar al concierto será utilizar la eficiente red de transporte masivo con la que cuenta la capital tapatía.

El Tren Ligero se convertirá en el gran aliado de los asistentes, ya que el gobierno estatal confirmó que extenderá su horario de servicio habitual para facilitar el regreso a casa.

Se ha detallado oficialmente que los trenes eléctricos operarán hasta dos horas después de finalizado el evento musical, permitiendo así un desalojo ordenado, rápido y completamente seguro de toda la zona circundante a La Minerva.

Asimismo, las diversas rutas del sistema Mi Macro y los autobuses alimentadores contarán con paradas provisionales estratégicas, diseñadas específicamente para no interrumpir el flujo constante de los miles de fanáticos que se darán cita en el lugar.

Las autoridades de movilidad urbana exhortan a todos los usuarios a recargar con suficiente anticipación su tarjeta electrónica de prepago, con el fin de agilizar el ingreso a las estaciones durante la noche y evitar largas filas.

Recomendaciones para disfrutar a "El Potrillo"

Si quieres vivir la mejor experiencia posible cantando a todo pulmón éxitos inolvidables como "Me dediqué a perderte", "Canta corazón" o "Nube viajera", la planificación previa desde casa será sin duda tu herramienta más valiosa.

Para garantizar tu comodidad y seguridad durante toda la noche, a continuación te presentamos una lista de recomendaciones clave que debes tomar en cuenta antes de salir de casa:

Llega temprano: Anticipa tu arribo con al menos tres horas para asegurar una buena visibilidad del escenario.

Anticipa tu arribo con al menos tres horas para asegurar una buena visibilidad del escenario. Viste cómodo: Utiliza ropa ligera y calzado deportivo, ya que pasarás varias horas de pie sobre el asfalto.

Utiliza ropa ligera y calzado deportivo, ya que pasarás varias horas de pie sobre el asfalto. Ubica los servicios: Identifica rápidamente los módulos de atención médica, baños públicos y rutas de evacuación.

También resulta fundamental acordar un punto de encuentro específico con tus familiares o acompañantes antes de ingresar, ya que la señal de telefonía celular suele saturarse o fallar por completo en eventos masivos de esta magnitud.

Cabe recordar que el acceso a este recinto improvisado al aire libre será estrictamente conforme al orden de llegada, por lo que la paciencia, la empatía y el respeto entre los asistentes serán factores claves para una velada perfecta.

En definitiva, este espectacular concierto no solo celebra la inmensa pasión por el fútbol internacional, sino que reafirma a Guadalajara como una vibrante capital cultural de clase mundial, lista para deslumbrar con su hospitalidad al planeta entero.

CT