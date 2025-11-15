El día de hoy abre el nuevo Parque de Diversiones Alegre Fantasía, un espacio tipo feria con juegos mecánicos y distintas atracciones que ofrecen un rato ameno para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

El Parque de Diversiones Alegre Fantasía se ubica en una posición estratégica y de fácil acceso para los habitantes de la ciudad. Se encuentra a un costado del centro comercial Plaza Patria, en una porción del terreno posicionado en la intersección de avenida Patria con avenida Américas.

Dicha locación permite llegar al lugar a través de diversas rutas del transporte público, entre las que se encuentran las que transitan por las avenidas Patria, Américas y Ávila Camacho. De igual forma, el ingreso se encuentra a menos de un kilómetro caminando de la estación Plaza Patria de la Línea 3 del Tren Ligero. Además de ello, para aquellos que se trasladen en automóvil, cuenta con estacionamiento sin costo alguno.

De igual forma, el acceso al Parque de Diversiones Alegre Fantasía es completamente gratuito, por lo que solo se pagará el uso de los juegos mecánicos y atracciones ofertadas.

Estas son las atracciones disponibles en el Parque de Diversiones Alegre Fantasía

De entre las imágenes compartidas por la cuenta oficial de Facebook de Diversiones Alegre Fantasía podemos encontrar las siguientes atracciones disponibles para Guadalajara

Rueda de la fortuna Voyager

Carrusel

Casita FunFactory Alegre

Montaña rusa

Rampa Gigante

Además de diversas actividades de feria.

El Parque de Diversiones Alegre Fantasía operará de lunes a viernes de 17:00 a 12:00 horas, y sábados y domingos de 15:00 a 12:00 horas, comenzando por este sábado 15 de noviembre y hasta el domingo 7 de diciembre.

Procura estar atento a las redes sociales de Diversiones Alegre Fantasía, pues informaron al público que, durante toda la temporada, se ofrecerán promociones especiales, entre ellas descuentos progresivos en boletos de juegos y así como 2x1 en juegos en días seleccionados.

