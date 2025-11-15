El próximo viernes 21 de noviembre a las 08:00 horas de Tailandia iniciará la gran final de Miss Universo 2025. En unos días más se disiparán todas las polémicas que se acumularon cuando la nueva Reina sea coronada. La cita es en dicha fecha en el Impact Arena de Pak Kret en Bangkok.

El número de contendientes en este momento es de 119, entre las que se encuentra Fátima Bosch, la candidata mexicana que se erige como una de las contendientes más fuertes para llevarse a casa la corona.

Si quieres seguir la contienda, debes tomar en cuenta que, debido a los distintos husos horarios, la Gran Final se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas del centro de México.

¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2025?

De acuerdo con Polymarket, un modelo de predicción que proyecta datos de probabilidad combinando noticias, encuestas y opiniones de expertos para predecir el resultado de todo tipo de apuestas, la gran favorita para ser la nueva Miss Universo es Ahtisa Manalo de Filipinas. Sin embargo, es seguida muy de cerca por Praveenar Singh de Tailandia y Fátima Bosch, la candidata mexicana.

Con respecto a porcentajes, para entender cuan cerrada está la votación en el tema de apuestas, Fátima Bosch cuenta con un 11% de probabilidades de conseguir la corona frente al 16% con el que cuenta Manalo. Sin embargo, de acuerdo con la tendencia mostrada por Polymarket, la mexicana cuenta con una tendencia alcista en la gráfica de los últimos días.

