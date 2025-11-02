Este domingo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió una publicación en sus redes sociales oficiales en la que “condenó con absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido ayer sábado durante las celebraciones del Día de Muertos.

La mandataria también expresó sus condolencias a la familia del edil y al pueblo de Uruapan en la publicación, y aseguró que el Gobierno de México trabaja para evitar que exista impunidad en este caso.

Sheinbaum informó que, tras conocer el hecho, se comunicó con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien mantiene contacto con la Fiscalía estatal.

“Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal”, afirmó.

La mandataria federal reconoció que el asesinato ocurrió pese a que el alcalde contaba con protección federal y que los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional estaban en comunicación constante con él.

Afirmó que el Gabinete de Seguridad informará "con transparencia los avances en la indagatoria de este caso”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, ya ha convocado a rueda de prensa este domingo 2 de noviembre a las 11:00 horas en la Ciudad de México, previendo que sea este el tema a abordar durante la conferencia.

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, finalizó la mandataria estatal.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez era el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien murió anoche en el hospital, luego de haber sido atacado a tiros este sábado mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.

