Este viernes se anunciaron diversos cambios en el gabinete del Gobierno de Jalisco, teniendo entre ellos la salida de Horacio Fernández de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para ocupar un cargo honorífico de asesoría al Gobernador, Pablo Lemus Navarro.

En su lugar fue nombrada Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, quien anteriormente había llegado a fungir como subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, y como directora de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado.

La ocasión fue aprovechada por Gildardo Partida Hermosillo, alcalde de El Arenal, para felicitar a la nueva secretaria por su próximo encargo.

"Con mucha alegría y orgullo felicito a mi amiga Fanny Guadalupe Valdivia Márquez por su nombramiento como Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco. Quienes hemos caminado juntos sabemos que este nombramiento no es casualidad. Es resultado de años de trabajo, de visión, de compromiso y de una manera muy clara de entender que los proyectos se construyen con personas, con equipos y con convicción", señaló el también CEO del Castillo del Tequila.

En su mensaje, el munícipe reiteró su compromiso personal e institucional para seguir colaborando, sumando y dando continuidad a los proyectos construidos, así como “iniciativas que comenzaron como conversaciones entre amigos, como ideas compartidas, y que hoy son realidades gracias al profesionalismo y a la capacidad de los equipos que han sabido convertir la visión en resultados” .

Un ejemplo de ello, señaló Partida Hermosillo, es la Universidad del Tequila, que nació de una plática sencilla, pero que se consolidó con trabajo serio, método y vocación de futuro. "Ese proceso refleja muy bien la forma en la que Fanny entiende el desarrollo: con cercanía, pero con rigor; con confianza, pero con responsabilidad", añadió.

" El reto que hoy asume es enorme y al mismo tiempo emocionante: poner en alto la ciencia, la innovación y el conocimiento en Jalisco, con identidad propia y con resultados que se traduzcan en bienestar para la gente. Estoy convencido de que su liderazgo será clave para que ese camino siga creciendo al estilo Jalisco. Mi reconocimiento, mi respaldo y mis mejores deseos en esta nueva etapa", finalizó el alcalde en su mensaje.

