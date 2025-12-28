Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 28 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.Lunes 29 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque